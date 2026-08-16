Estaba perdido, entró a una conocida tienda y los empleados notaron algo extraño en su forma de moverse: “Se tropezaba con las estanterías”

16 de agosto de 2026 00:04 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

Estaban en sus puestos de trabajo cuando notaron que un animal deambula por los pasillos de la tienda. Se lo veía tranquilo, casi como despreocupado de estar solo.

“No sé si necesitaba algo, pero simplemente entró y, a su manera, pidió ayuda”, declaró Lisa Norwood, gerente de relaciones públicas de San Antonio Animal Care Services (San Antonio ACS), a un medio local.

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Mientras los empleados observaban al perro, notaron algo inusual. Se dieron cuenta de que “se tropezaba con las estanterías y los objetos”. Además, no parecía un perro en situación de calle: llevaba un collar rosa brillante y daba la impresión de que alguien lo había estado cuidando.

Preocupada por la situación, la cajera del local de Dollar Tree llamó a los Servicios de Cuidado Animal de San Antonio para pedir ayuda. Un agente se presentó de inmediato.

A veces, los perros en entornos desconocidos pueden reaccionar de forma agresiva, por lo que el agente mantuvo una distancia prudencial al principio. Pero minutos después se sorprendió al descubrir que el perro, llamado Stevie, confió en ellos de inmediato y los siguió sin problema hasta la camioneta que estaba estacionada afuera.

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El equipo de los Servicios de Cuidado Animal de San Antonio llevó a Stevie al veterinario para que le hicieran una revisión completa. Los médicos confirmaron que el cachorro era ciego y supusieron que su condición podría ser congénita, del desarrollo o el resultado de una infección viral.

Independientemente de la causa de su ceguera, lo más importante era que Stevie se mostraba como un perro feliz que disfrutaba de la vida. El personal de San Antonio ACS quedó asombrado por la personalidad alegre y amigable del cachorro.

A pesar de que parecía que Stevie había tenido familia, el cachorro permaneció en el refugio durante días. No hubo llamadas ni mensajes que preguntaran por él. Por alguna razón, nadie parecía buscarlo.

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Una vez que San Antonio ACS se aseguró de que nadie iba a reclamar a Stevie, lo pusieron en adopción y acompañaron un posteo en redes sociales con el siguiente texto.

“Como muchos perros ciegos, Stevie está aprendiendo a experimentar el mundo a través de sus otros sentidos, y con paciencia y constancia, está listo para ganar confianza en un nuevo hogar. Parece haber sido amado y bien cuidado, y esperamos encontrar a la persona que lo ayude a seguir prosperando. Stevie no necesita que le tengan lástima; necesita a alguien que le ayude a afrontar nuevas experiencias, que le anime y que le muestre todo lo que la vida aún le espera. Los perros ciegos pueden vivir vidas felices y activas. Quizás necesiten un poco más de paciencia mientras se familiarizan con su entorno, pero están listos para paseos, aventuras, mimos y todo lo que hace que la vida de un perro sea especial”.

Pocos días después alguien se interesó en él. Una mujer lo adoptó cuando llevaba poco más de una semana en el refugio. “Stevie la cautivó, le llegó al corazón”, dijo Norwood.

El personal de San Antonio ACS está agradecido de haber tenido la oportunidad de conocer a un perro tan dulce y divertido. Ahora Stevie disfrutará de toda una vida del amor y el cariño que siempre mereció.

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