En fotos. Todos los invitados al casamiento de Jorge Macri y Belén Ludueña en La Rural

“Nos conocimos en un programa de televisión, nos sacamos una foto y, a partir de ahí, todo cambió. Yo soy muy feliz al lado tuyo”, le dijo ella emocionada. “Ahora, cuatro años y medio después, te puedo decir que sentí que te había encontrado. Me diste paz, me diste tranquilidad y sobre todo quiero agradecerte porque me integraste a tu familia". Y agregó: "acá estoy yo y te voy a cuidar siempre”.

LANACION/Gerardo Viercovich