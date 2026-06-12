Un piloto reveló cuál es el asiento más seguro de un avión

La eterna incógnita sobre qué lugar elegir al reservar un pasaje aéreo generó durante décadas múltiples teorías, que incluyen el mito extendido de que viajar en la parte trasera de la aeronave garantiza una mayor supervivencia ante un incidente. Sin embargo, la realidad técnica es mucho más compleja, según explicaron especialistas del sector en el medio Travel and Leisure.

Steve Scheibner, un piloto retirado con una trayectoria de 38 años en American Airlines, fue contundente al abordar esta creencia popular en su segmento Ask The Captain. Al respecto, calificó la noción de la seguridad en la zona posterior como un mito y señaló que las circunstancias de un accidente son demasiado variables para garantizar una zona infalible.

No hay un asiento recomendado, sino que hay otras formas de estar más seguro Getty Images

Scheibner recordó un caso histórico: el vuelo 171 de Air India, donde el único sobreviviente ocupaba el asiento 11A. Este ejemplo ilustra que la ubicación del impacto, la velocidad y el ángulo de colisión son factores determinantes que alteran cualquier pronóstico. Por su parte, R. John Hansman, profesor de aeronáutica y astronáutica en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, explicó que, desde una perspectiva puramente física, la parte delantera de la estructura del avión suele actuar como un amortiguador ante un choque frontal, lo cual otorgaría una ventaja teórica a las filas posteriores.

Esta teoría fue puesta a prueba en 2012 mediante una simulación de impacto real con un Boeing 727, donde los maniquíes situados en la parte trasera resultaron con menos daños que aquellos posicionados en la cabina de primera clase, que sufrieron consecuencias críticas debido a la dinámica de la ruptura del fuselaje.

Evacuar el avión es primordial ante una emergencia cuando las condiciones lo permiten (Foto AP/David Zalubowski, archivo) David Zalubowski - AP

No obstante, la ciencia aeronáutica moderna advierte que no existe un asiento mágico. Cary Grant, profesor asistente en la Facultad de Aviación de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle y exjefe de seguridad de la FAA, enfatizó que la seguridad depende más de la proximidad a las salidas de emergencia que de la fila específica. “Si existiera un asiento más seguro, estar cerca de una salida de emergencia aumentaría las posibilidades de salir más rápido”, afirmó Grant. Esta visión es compartida por otros expertos, quienes sostienen que en caso de evacuación, el factor tiempo es el elemento más valioso para la supervivencia. La rapidez para abandonar la aeronave es vital, especialmente en situaciones críticas donde el humo o la desorientación complican los movimientos dentro de la cabina.

Trisha Ferguson, directora ejecutiva de The Interaction Group, recomendó a los pasajeros realizar siempre una inspección visual apenas se sientan en su lugar, para identificar las dos salidas de emergencia más próximas, además de contar cuántas filas las separan. Esta simple práctica de seguridad permite tener una hoja de ruta mental ante cualquier eventualidad. Además, la importancia de seguir las instrucciones de seguridad, prestar atención a la demostración de los tripulantes y consultar la tarjeta de seguridad del respaldo resulta fundamental, ya que cada modelo de aeronave posee configuraciones de evacuación distintas.

Las emergencias aéreas pueden tener un desenlace favorable si se siguen los consejos

A pesar de los temores que algunos pasajeros puedan albergar, la aviación comercial se mantiene como el medio de transporte más seguro a nivel mundial, ya que registra cifras de siniestralidad extremadamente bajas, con apenas un accidente por cada 759.646 vuelos reportados en 2025, según datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. La recomendación final de los expertos es clara: la seguridad no reside en una ubicación fija del avión, sino en la preparación, la atención constante a las instrucciones de la tripulación y una actitud alerta ante las salidas de evacuación disponibles en cada vuelo específico que los pasajeros elijan realizar.