En fotos. Todos los invitados al Concierto del Centenario del Tratado de Amistad entre Turquía y Argentina, en el Teatro Colón

Norberto Frigerio, director de relaciones institucionales de LA NACION. "Qué milagro que el tango sea un símbolo de argentinidad en Turquía, constituyéndola en la segunda capital europea del tango con amplio arraigo en academias, milongas y festivales que se realizan en Estambul", dijo. Y destacó: "En muchos casamientos en Turquía se baila La Cumparsita como apertura de la pista de baile".

Fabian Malavolta