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En fotos. Todos los invitados al Concierto del Centenario del Tratado de Amistad entre Turquía y Argentina, en el Teatro Colón
Una orquesta compuesta por músicos turcos y argentinos interpretó “Tango: Buenos Aires-Estambul” en el Salón Dorado
20 de agosto de 2026
15:58
1
minuto de lectura
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LA NACION
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Diana Mondino, Laura Torres y Ramiro Almirón, y la señora de Zavarzin, de la embajada de la Federación de Rusia
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El anfitrión, Ömür Budak, embajador de Turquía. Con motivo de celebrar el Centenario del Tratado de Amistad entre Turquía y Argentina, ofreció un concierto de tango en el Salón Dorado del Teatro Colón.
Fabian Malavolta
El empresario Nicolás Posse
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Mauritz Verheijden, embajador del Reino de los Países Bajos, junto a su esposa, Roza Verheijden Hollandia
Fabian Malavolta
La excanciller Diana Mondino
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El embajador Ömür Budak y Norberto Frigerio, los dos oradores del evento
Fabian Malavolta
El coronel Diego González Cejas, director del Servicio Histórico del Ejército
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La embajadora de la República del Paraguay en la Argentina, Helena Concepción Felip Salazar, junto a Rosendo Fraga
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Pavel Zavarzin, ministro consejero de la Embajada de la Federación de Rusia, y su esposa
Fabian Malavolta
Gvaram Khandamishvili, embajador de Georgia
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Javier Pedro López, contralmirante de Infantería de Marina, de la Armada Argentina
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Ramzi Teymurov, embajador de Azerbaiyán
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Olga Medor Ducasse, embajadora de Haití, junto a su esposo,
Fabian Malavolta
Milan Zachar, embajador de Eslovaquia
Fabian Malavolta
Condujo el evento Jazmín Natour
Fabian Malavolta
Pablo Deluca
Fabian Malavolta
Ayşe Esra Budak, la esposa del embajador de Turquía en la Argentina. Hace 100 años, cuando se firmó el Tratado de Amistad entre los dos países, en Roma, el presidente de la Argentina era Marcelo Torcuato de Alvear y el presidente de Turquía era Kemal Atatürk
Fabian Malavolta
El embajador Ömür Budak abrió el espectáculo recordando el Centenario del Tratado de Amistad entre Turquía y Argentina. Expresó el valor de las dos culturas unidas por el tango en razón de las infinitas similitudes que hay entre la refinada música turca y el tango argentino.
Fabian Malavolta
Norberto Frigerio, director de relaciones institucionales de LA NACION. "Qué milagro que el tango sea un símbolo de argentinidad en Turquía, constituyéndola en la segunda capital europea del tango con amplio arraigo en academias, milongas y festivales que se realizan en Estambul", dijo. Y destacó: "En muchos casamientos en Turquía se baila La Cumparsita como apertura de la pista de baile".
Fabian Malavolta
Autoridades de la embajada e invitados entonaron los himnos nacionales de Turquía y la Argentina. Durante el evento se recordó que Atatürk, líder fundador de la nueva Turquía, fue un apasionado bailarín de tangos.
Fabian Malavolta
En la previa al concierto, los músicos ensayaron en una de las galerías vecinas al Salón Dorado. El programa del concierto, llamado "Tango: Buenos Aires-Estambul", estuvo compuesto por siete tangos turcos y cuatro argentinos (Decarísimo, La muerte del ángel, La Cumparsita y Libertango)
Fabian Malavolta
La orquesta estaba compuesta por músicos turcos y argentinos.
Fabian Malavolta
El bajo-barítono Teyfik Rodos interpretó los tangos turcos y uno en castellano
Fabian Malavolta
Más de 150 invitados colmaron el Salón Dorado. Al final, aplaudieron con entusiasmo a a los artistas
Fabian Malavolta
Laura Torres y Ramiro Almirón, la pareja de bailarines, deslumbraron con su elegancia
Fabian Malavolta
El chef de la embajada sirvió delicias dulces turcas
Fabian Malavolta
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