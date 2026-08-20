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LA NACION

En fotos. Todos los invitados al Concierto del Centenario del Tratado de Amistad entre Turquía y Argentina, en el Teatro Colón

Una orquesta compuesta por músicos turcos y argentinos interpretó “Tango: Buenos Aires-Estambul” en el Salón Dorado

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Diana Mondino, Laura Torres y Ramiro Almirón, y la señora de Zavarzin, de la embajada de la Federación de Rusia
Diana Mondino, Laura Torres y Ramiro Almirón, y la señora de Zavarzin, de la embajada de la Federación de Rusia
El anfitrión, Ömür Budak, embajador de Turquía. Con motivo de celebrar el Centenario del Tratado de Amistad entre Turquía y Argentina, ofreció un concierto de tango en el Salón Dorado del Teatro Colón.
El anfitrión, Ömür Budak, embajador de Turquía. Con motivo de celebrar el Centenario del Tratado de Amistad entre Turquía y Argentina, ofreció un concierto de tango en el Salón Dorado del Teatro Colón.Fabian Malavolta
El empresario Nicolás Posse
El empresario Nicolás PosseFabian Malavolta
Mauritz Verheijden, embajador del Reino de los Países Bajos, junto a su esposa, Roza Verheijden Hollandia
Mauritz Verheijden, embajador del Reino de los Países Bajos, junto a su esposa, Roza Verheijden HollandiaFabian Malavolta
La excanciller Diana Mondino
La excanciller Diana MondinoFabian Malavolta
El embajador Ömür Budak y Norberto Frigerio, los dos oradores del evento
El embajador Ömür Budak y Norberto Frigerio, los dos oradores del eventoFabian Malavolta
El coronel Diego González Cejas, director del Servicio Histórico del Ejército
El coronel Diego González Cejas, director del Servicio Histórico del EjércitoFabian Malavolta
La embajadora de la República del Paraguay en la Argentina, Helena Concepción Felip Salazar, junto a Rosendo Fraga
La embajadora de la República del Paraguay en la Argentina, Helena Concepción Felip Salazar, junto a Rosendo FragaFabian Malavolta
Pavel Zavarzin, ministro consejero de la Embajada de la Federación de Rusia, y su esposa
Pavel Zavarzin, ministro consejero de la Embajada de la Federación de Rusia, y su esposaFabian Malavolta
Gvaram Khandamishvili, embajador de Georgia
Gvaram Khandamishvili, embajador de GeorgiaFabian Malavolta
Javier Pedro López, contralmirante de Infantería de Marina, de la Armada Argentina
Javier Pedro López, contralmirante de Infantería de Marina, de la Armada ArgentinaFabian Malavolta
Ramzi Teymurov, embajador de Azerbaiyán
Ramzi Teymurov, embajador de AzerbaiyánFabian Malavolta
Olga Medor Ducasse, embajadora de Haití, junto a su esposo,
Olga Medor Ducasse, embajadora de Haití, junto a su esposo, Fabian Malavolta
Milan Zachar, embajador de Eslovaquia
Milan Zachar, embajador de EslovaquiaFabian Malavolta
Condujo el evento Jazmín Natour
Condujo el evento Jazmín NatourFabian Malavolta
Pablo Deluca
Pablo DelucaFabian Malavolta
Ayşe Esra Budak, la esposa del embajador de Turquía en la Argentina. Hace 100 años, cuando se firmó el Tratado de Amistad entre los dos países, en Roma, el presidente de la Argentina era Marcelo Torcuato de Alvear y el presidente de Turquía era Kemal Atatürk
Ayşe Esra Budak, la esposa del embajador de Turquía en la Argentina. Hace 100 años, cuando se firmó el Tratado de Amistad entre los dos países, en Roma, el presidente de la Argentina era Marcelo Torcuato de Alvear y el presidente de Turquía era Kemal AtatürkFabian Malavolta
El embajador Ömür Budak abrió el espectáculo recordando el Centenario del Tratado de Amistad entre Turquía y Argentina. Expresó el valor de las dos culturas unidas por el tango en razón de las infinitas similitudes que hay entre la refinada música turca y el tango argentino.
El embajador Ömür Budak abrió el espectáculo recordando el Centenario del Tratado de Amistad entre Turquía y Argentina. Expresó el valor de las dos culturas unidas por el tango en razón de las infinitas similitudes que hay entre la refinada música turca y el tango argentino.Fabian Malavolta
Norberto Frigerio, director de relaciones institucionales de LA NACION. "Qué milagro que el tango sea un símbolo de argentinidad en Turquía, constituyéndola en la segunda capital europea del tango con amplio arraigo en academias, milongas y festivales que se realizan en Estambul", dijo. Y destacó: "En muchos casamientos en Turquía se baila La Cumparsita como apertura de la pista de baile".
Norberto Frigerio, director de relaciones institucionales de LA NACION. "Qué milagro que el tango sea un símbolo de argentinidad en Turquía, constituyéndola en la segunda capital europea del tango con amplio arraigo en academias, milongas y festivales que se realizan en Estambul", dijo. Y destacó: "En muchos casamientos en Turquía se baila La Cumparsita como apertura de la pista de baile".Fabian Malavolta
Autoridades de la embajada e invitados entonaron los himnos nacionales de Turquía y la Argentina. Durante el evento se recordó que Atatürk, líder fundador de la nueva Turquía, fue un apasionado bailarín de tangos.
Autoridades de la embajada e invitados entonaron los himnos nacionales de Turquía y la Argentina. Durante el evento se recordó que Atatürk, líder fundador de la nueva Turquía, fue un apasionado bailarín de tangos.Fabian Malavolta
En la previa al concierto, los músicos ensayaron en una de las galerías vecinas al Salón Dorado. El programa del concierto, llamado "Tango: Buenos Aires-Estambul", estuvo compuesto por siete tangos turcos y cuatro argentinos (Decarísimo, La muerte del ángel, La Cumparsita y Libertango)
En la previa al concierto, los músicos ensayaron en una de las galerías vecinas al Salón Dorado. El programa del concierto, llamado "Tango: Buenos Aires-Estambul", estuvo compuesto por siete tangos turcos y cuatro argentinos (Decarísimo, La muerte del ángel, La Cumparsita y Libertango)Fabian Malavolta
La orquesta estaba compuesta por músicos turcos y argentinos.
La orquesta estaba compuesta por músicos turcos y argentinos. Fabian Malavolta
El bajo-barítono Teyfik Rodos interpretó los tangos turcos y uno en castellano
El bajo-barítono Teyfik Rodos interpretó los tangos turcos y uno en castellanoFabian Malavolta
Más de 150 invitados colmaron el Salón Dorado. Al final, aplaudieron con entusiasmo a a los artistas
Más de 150 invitados colmaron el Salón Dorado. Al final, aplaudieron con entusiasmo a a los artistasFabian Malavolta
Laura Torres y Ramiro Almirón, la pareja de bailarines, deslumbraron con su elegancia
Laura Torres y Ramiro Almirón, la pareja de bailarines, deslumbraron con su eleganciaFabian Malavolta
El chef de la embajada sirvió delicias dulces turcas
El chef de la embajada sirvió delicias dulces turcasFabian Malavolta
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