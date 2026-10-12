En fotos. Todos los invitados al Kentucky Derby de la embajada de los Estados Unidos

El evento forma parte de Freedom 250, la campaña con la que la Embajada rindió tributo a la cultura de Estados Unidos durante todo el año. La iniciativa incluyó un festejo especial por el Día de la Independencia, roadshows por numerosas provincias argentinas y una caravana de muscle cars estadounidenses, entre otras actividades destacadas. Todas acercaron la historia, los valores y las tradiciones de Estados Unidos a públicos de todo el país

Fabián Malavolta