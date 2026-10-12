En fotos. Todos los invitados al Kentucky Derby de la embajada de los Estados Unidos

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Como parte de los festejos por el 250° aniversario de la Independencia, el embajador Peter Lamelas recreó la prestigiosa carrera de caballos en el Hipódromo de Palermo
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