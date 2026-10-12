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LA NACION

En fotos. Todos los invitados al Kentucky Derby de la embajada de los Estados Unidos

Como parte de los festejos por el 250° aniversario de la Independencia, el embajador Peter Lamelas recreó la prestigiosa carrera de caballos en el Hipódromo de Palermo

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Cristina Pérez, Stephanie Lamelas y Taina Laurino de Neuss
Cristina Pérez, Stephanie Lamelas y Taina Laurino de NeussFabián Malavolta
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su esposa Stephanie Lamelas
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su esposa Stephanie LamelasFabián Malavolta
Taina Laurino de Neuss, con un look de Adrián Brown y un diseño de Laura Noetinger
Taina Laurino de Neuss, con un look de Adrián Brown y un diseño de Laura NoetingerFabián Malavolta
Cristina Pérez, con un vestido de Iara y un fascinator de Laura Noetinger
Cristina Pérez, con un vestido de Iara y un fascinator de Laura Noetinger Fabián Malavolta
El ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti
El ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti Fabián Malavolta
La galerista Amparo Díscoli
La galerista Amparo DíscoliFabián Malavolta
Con un fascinator de su autoría, Naná Gallardo
Con un fascinator de su autoría, Naná GallardoFabián Malavolta
El excanciller Gerardo Werthein y Nina Schreuders
El excanciller Gerardo Werthein y Nina SchreudersFabián Malavolta
La embajadora de Haití, Olga Medor Ducasse
La embajadora de Haití, Olga Medor DucasseFabián Malavolta
La japonesa Hoshino Madoka en el Kentucky Derby
La japonesa Hoshino Madoka en el Kentucky DerbyFabián Malavolta
Con un diseño de Alice + Olivia, la esposa del embajador de los Estados Unidos junto a Patricio Neuss, CEO de Neuss Fund
Con un diseño de Alice + Olivia, la esposa del embajador de los Estados Unidos junto a Patricio Neuss, CEO de Neuss FundFabián Malavolta
La anfitriona, Stephanie Lamelas en el primer "Kentucky Derby del Sur"
La anfitriona, Stephanie Lamelas en el primer "Kentucky Derby del Sur"Fabián Malavolta
Taina Laurino de Neuss y Georgie Neuss en la tarde del Kentucky Derby
Taina Laurino de Neuss y Georgie Neuss en la tarde del Kentucky DerbyFabián Malavolta
Acorde con el dress code, Cristina Pérez y su diseño de Laura Noetinger
Acorde con el dress code, Cristina Pérez y su diseño de Laura NoetingerFabián Malavolta
El embajador chileno Gonzalo Uriarte Herrera, y su esposa Sofía Valenzuela
El embajador chileno Gonzalo Uriarte Herrera, y su esposa Sofía ValenzuelaFabián Malavolta
El director de Asuntos Públicos de Uber Argentina, Pedro Márquez, junto al jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires Gabriel Sánchez Zinny
El director de Asuntos Públicos de Uber Argentina, Pedro Márquez, junto al jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires Gabriel Sánchez ZinnyFabián Malavolta
Presente en el derby, el embajador de Hungría Péter Hlinka
Presente en el derby, el embajador de Hungría Péter HlinkaFabián Malavolta
Stephanie Lamelas junto al embajador de Rumania Dan Petre y su esposa Luciana
Stephanie Lamelas junto al embajador de Rumania Dan Petre y su esposa LucianaFabián Malavolta
El embajador de Egipto, Yasser Mahmoud Abed, y su esposa Hebaallah Hassan Salem Mohamed
El embajador de Egipto, Yasser Mahmoud Abed, y su esposa Hebaallah Hassan Salem MohamedFabián Malavolta
La ministra consejera Heidi Gómez, y su esposo Jason Roberts. La embajada de los Estados Unidos celebró los 250 años de la independencia estadounidense con una noche exclusiva en el Hipódromo Argentino de Palermo
La ministra consejera Heidi Gómez, y su esposo Jason Roberts. La embajada de los Estados Unidos celebró los 250 años de la independencia estadounidense con una noche exclusiva en el Hipódromo Argentino de Palermo Fabián Malavolta
El embajor de Noruega Halvor Sætre
El embajor de Noruega Halvor SætreFabián Malavolta
El evento durante el fin de semana prestó para que los diplomáticos pudieran disfrutar de una jornada más informal. El embajador del Corea del Sur, Chong Hwa Lee, y su esposa Jin Hee Park
El evento durante el fin de semana prestó para que los diplomáticos pudieran disfrutar de una jornada más informal. El embajador del Corea del Sur, Chong Hwa Lee, y su esposa Jin Hee ParkFabián Malavolta
Toda la experiencia del tradicional Kentucky Derby en Buenos Aires
Toda la experiencia del tradicional Kentucky Derby en Buenos AiresFabián Malavolta
La moda también fue protagonista. El diseñador Gabriel Lage y su socio Eduardo Ramírez
La moda también fue protagonista. El diseñador Gabriel Lage y su socio Eduardo Ramírez Fabián Malavolta
El presidente del Consejo Asesor de la Fundación Apolo, Yamil Santoro, y la escribana Virginia Putignano
El presidente del Consejo Asesor de la Fundación Apolo, Yamil Santoro, y la escribana Virginia PutignanoFabián Malavolta
El artista estadounidense Dan Hallman
El artista estadounidense Dan HallmanFabián Malavolta
Los recién casados Sofía Perechodnik, de Asociación Conciencia, y Santiago Fischer
Los recién casados Sofía Perechodnik, de Asociación Conciencia, y Santiago Fischer Fabián Malavolta
El embajador de Chile, Gonzalo Uriarte Herrera, y el presidente del CARI Francisco de Santibañez
El embajador de Chile, Gonzalo Uriarte Herrera, y el presidente del CARI Francisco de SantibañezFabián Malavolta
Fabián Perechodnik y Evert van Tooren, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)
Fabián Perechodnik y Evert van Tooren, presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE)Fabián Malavolta
Invitados a la tarde de carreras, Julio Made y Jacqueline Bueri
Invitados a la tarde de carreras, Julio Made y Jacqueline BueriFabián Malavolta
La embajadora de Alemania, Catalina Cullas, junto a su esposo
La embajadora de Alemania, Catalina Cullas, junto a su esposoFabián Malavolta
Cathy Shircliff, junto a la Senior Manager del Kentucky Derby y del Churchill Downs, Sydney Hollon
Cathy Shircliff, junto a la Senior Manager del Kentucky Derby y del Churchill Downs, Sydney Hollon Fabián Malavolta
El agregado de prensa de la embajada de los Estados Unidos Michael Brooke
El agregado de prensa de la embajada de los Estados Unidos Michael BrookeFabián Malavolta
El embajador del Japón, Hoshino Yoshitaka y su esposa Madoka
El embajador del Japón, Hoshino Yoshitaka y su esposa Madoka Fabián Malavolta
Pasión por el turf en el Hipódromo de Palermo
Pasión por el turf en el Hipódromo de PalermoFabián Malavolta
Los anfitriones en la previa de la largada
Los anfitriones en la previa de la largadaFabián Malavolta
Cristina Pérez y Luis Petri en el Kentucky Derby
Cristina Pérez y Luis Petri en el Kentucky DerbyFabián Malavolta
Ramzi Teymurov, embajador de Azerbaiyán, y su esposa, Konul Teymurov
Ramzi Teymurov, embajador de Azerbaiyán, y su esposa, Konul TeymurovFabián Malavolta
Jorge Telerman en el derby, parte de la celebración por el 250° aniversario de la Independencia de los Estados Unidos
Jorge Telerman en el derby, parte de la celebración por el 250° aniversario de la Independencia de los Estados Unidos Fabián Malavolta
Paula Morrone en el Hipódromo de Palermo
Paula Morrone en el Hipódromo de PalermoFabián Malavolta
Tarde de reencuentros. Felipe Durán, María Blaquier de Neuss y Claudio Stamato
Tarde de reencuentros. Felipe Durán, María Blaquier de Neuss y Claudio StamatoFabián Malavolta
El embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla Alghamdi, y su esposa Haneen Alkenany
El embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla Alghamdi, y su esposa Haneen AlkenanyFabián Malavolta
El embajador de Congo, Daniel Cibangu Kasonga Mubabinge, junto a su par de Azerbaiyán, Ramzi Teymurov
El embajador de Congo, Daniel Cibangu Kasonga Mubabinge, junto a su par de Azerbaiyán, Ramzi TeymurovFabián Malavolta
Las palabras del embajador Peter Lamelas en la noche del sábado
Las palabras del embajador Peter Lamelas en la noche del sábadoFabián Malavolta
Stephanie Lamelas y Heidi Gomez con los fascinators con los colores de la bandera norteamericana
Stephanie Lamelas y Heidi Gomez con los fascinators con los colores de la bandera norteamericanaFabián Malavolta
El cóctel, parte de una noche especial
El cóctel, parte de una noche especialFabián Malavolta
Juntos en la tarde del Kentucky Derby: Georgie y Taina Neuss, Cristina Pérez y Luis Petri
Juntos en la tarde del Kentucky Derby: Georgie y Taina Neuss, Cristina Pérez y Luis PetriFabián Malavolta
Tras los terremotos en Panamá, el embajador Juan Luis Correa Esquivel
Tras los terremotos en Panamá, el embajador Juan Luis Correa EsquivelFabián Malavolta
El excanciller Werthein y su conversación con el embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla Alghamdi
El excanciller Werthein y su conversación con el embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla AlghamdiFabián Malavolta
Sydney Hollon y la experiencia del Kentucky Derby en Palermo
Sydney Hollon y la experiencia del Kentucky Derby en PalermoFabián Malavolta
Los invitados al derby, en el marco del 250° aniversario de la Independencia de los Estados Unidos
Los invitados al derby, en el marco del 250° aniversario de la Independencia de los Estados UnidosFabián Malavolta
El embajador Lamelas festeja la victoria del caballo N°3. La lluvia no cambió la emoción por lo que llamó "el primer Kentucky Derby del Sur"
El embajador Lamelas festeja la victoria del caballo N°3. La lluvia no cambió la emoción por lo que llamó "el primer Kentucky Derby del Sur" Fabián Malavolta
El embajador bajó hasta la pista para felicitar al jockey ganador
El embajador bajó hasta la pista para felicitar al jockey ganadorEmbajada de los
El banquete, parte de la experiencia de la tradicional carrera
El banquete, parte de la experiencia de la tradicional carreraFabián Malavolta
“Esta noche es también una oportunidad para destacar una región hermosa y culturalmente rica de Estados Unidos. Celebramos la cultura hípica que comparten Estados Unidos y Argentina, y honramos la gran amistad entre nuestros dos países”, afirmó el embajador Peter Lamelas
“Esta noche es también una oportunidad para destacar una región hermosa y culturalmente rica de Estados Unidos. Celebramos la cultura hípica que comparten Estados Unidos y Argentina, y honramos la gran amistad entre nuestros dos países”, afirmó el embajador Peter LamelasFabián Malavolta
El cóctel tradicional de la ocasión, el Julep Mint preparado por El Cubano
El cóctel tradicional de la ocasión, el Julep Mint preparado por El CubanoFabián Malavolta
El embajador Peter Lamelas y su esposa Stephanie junto a Luis Petri y a Cristina Pérez. “Honramos la amistad que tenemos, brindamos por la amistad entre los Estados Unidos y la Argentina”, destacó el embajador
El embajador Peter Lamelas y su esposa Stephanie junto a Luis Petri y a Cristina Pérez. “Honramos la amistad que tenemos, brindamos por la amistad entre los Estados Unidos y la Argentina”, destacó el embajadorFabián Malavolta
El nuevo embajador de Finlandia, Eikko Kiljunen, y su esposa Emma
El nuevo embajador de Finlandia, Eikko Kiljunen, y su esposa EmmaFabián Malavolta
La tarde con le turf como protagonista en Palermo
La tarde con le turf como protagonista en PalermoFabián Malavolta
El embajador del Congo, presente. Diplomáticos, empresarios y amigos de los Estados Unidos disfrutaron de la tarde en el Hipodromo de Palermo
El embajador del Congo, presente. Diplomáticos, empresarios y amigos de los Estados Unidos disfrutaron de la tarde en el Hipodromo de PalermoFabián Malavolta
La banda tocó clásicos estadounidenses
La banda tocó clásicos estadounidensesFabián Malavolta
El embajador Lamelas destacó las similitudes que se viven entre los Estados Unidos y la Argentina: "la cultura del caballo, del gaucho, de las carreras, son cosas que tenemos en común"
El embajador Lamelas destacó las similitudes que se viven entre los Estados Unidos y la Argentina: "la cultura del caballo, del gaucho, de las carreras, son cosas que tenemos en común" Fabián Malavolta
El Kentucky Derby organizado por la embajada
El Kentucky Derby organizado por la embajada Fabián Malavolta

“Los dos minutos más emocionantes”

El Hipódromo Argentino de Palermo recibió a unas 300 personalidades de la política, la cultura, el deporte y el empresariado. Fue una noche exclusiva para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos y celebrar la amistad entre ambos países
El Hipódromo Argentino de Palermo recibió a unas 300 personalidades de la política, la cultura, el deporte y el empresariado. Fue una noche exclusiva para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos y celebrar la amistad entre ambos países Fabián Malavolta
Desde 1875, el Kentucky Derby se corre cada mayo en Churchill Downs, en Louisville, Kentucky. Es la carrera de caballos más tradicional de Estados Unidos y la primera joya de la Triple Corona
Desde 1875, el Kentucky Derby se corre cada mayo en Churchill Downs, en Louisville, Kentucky. Es la carrera de caballos más tradicional de Estados Unidos y la primera joya de la Triple CoronaFabián Malavolta
Celebrar el Derby en Buenos Aires fue una forma de rendir homenaje a las tradiciones estadounidenses y compartirlas con el pueblo argentino. El escenario sumó un valor especial: el Hipódromo de Palermo, un ícono de la ciudad con 150 años de historia
Celebrar el Derby en Buenos Aires fue una forma de rendir homenaje a las tradiciones estadounidenses y compartirlas con el pueblo argentino. El escenario sumó un valor especial: el Hipódromo de Palermo, un ícono de la ciudad con 150 años de historiaFabián Malavolta
A la carrera del Kentucky Derby se la conoce como “los dos minutos más emocionantes del deporte” y es mucho más que una competencia: son los fascinator y sombreros, el clásico cóctel Mint Julep y la manta de rosas que recibe el ganador que forman parte de un ritual que pasa de generación en generación
A la carrera del Kentucky Derby se la conoce como “los dos minutos más emocionantes del deporte” y es mucho más que una competencia: son los fascinator y sombreros, el clásico cóctel Mint Julep y la manta de rosas que recibe el ganador que forman parte de un ritual que pasa de generación en generaciónFabián Malavolta
El evento forma parte de Freedom 250, la campaña con la que la Embajada rindió tributo a la cultura de Estados Unidos durante todo el año. La iniciativa incluyó un festejo especial por el Día de la Independencia, roadshows por numerosas provincias argentinas y una caravana de muscle cars estadounidenses, entre otras actividades destacadas. Todas acercaron la historia, los valores y las tradiciones de Estados Unidos a públicos de todo el país
El evento forma parte de Freedom 250, la campaña con la que la Embajada rindió tributo a la cultura de Estados Unidos durante todo el año. La iniciativa incluyó un festejo especial por el Día de la Independencia, roadshows por numerosas provincias argentinas y una caravana de muscle cars estadounidenses, entre otras actividades destacadas. Todas acercaron la historia, los valores y las tradiciones de Estados Unidos a públicos de todo el paísFabián Malavolta
"¡Por una cabeza!" el grito ganador de Stephanie Lamelas tras la carrera
"¡Por una cabeza!" el grito ganador de Stephanie Lamelas tras la carreraFabián Malavolta
“No solo traemos el Kentucky Derby a la Argentina, también compartimos la experiencia, que incluye la comida, la compañía y también una buena competición”
“No solo traemos el Kentucky Derby a la Argentina, también compartimos la experiencia, que incluye la comida, la compañía y también una buena competición” Fabián Malavolta
Un fin de semana diferente en el Hipódromo de Palermo
Un fin de semana diferente en el Hipódromo de PalermoFabián Malavolta
Patricio y Georgie Neuss junto a Luis Petri. El embajador Lamelas agradeció a los Neuss por su “ayuda y apoyo para hacer este evento una realidad. Esto es lo que yo llamo ‘diplomacia cultural’”, destacó
Patricio y Georgie Neuss junto a Luis Petri. El embajador Lamelas agradeció a los Neuss por su “ayuda y apoyo para hacer este evento una realidad. Esto es lo que yo llamo ‘diplomacia cultural’”, destacóFabián Malavolta
En el festejo, Gerardo Mazzutti y su banda
En el festejo, Gerardo Mazzutti y su banda Fabián Malavolta
El Kentucky Derby en Buenos Aires
El Kentucky Derby en Buenos AiresFabián Malavolta
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