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En fotos. Todos los invitados al lanzamiento de la iniciativa Arte, Cultura y Diplomacia Pública en Recoleta

Con la colección privada del artista Dan Hallman como marco, se presentó la iniciativa cultural

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Nathalie Sielecki, Amalia Amoedo y Mariana Bagó
Nathalie Sielecki, Amalia Amoedo y Mariana BagóFabián Malavolta - LA NACION
Amalia Amoedo, de Fundación Ama Amoedo, en la presentación de Arte, Cultura y Diplomacia Pública. El encuentro fue acompañado por una selección de la obra del artista estadounidense Dan Hallman
Amalia Amoedo, de Fundación Ama Amoedo, en la presentación de Arte, Cultura y Diplomacia Pública. El encuentro fue acompañado por una selección de la obra del artista estadounidense Dan Hallman Fabián Malavolta - LA NACION
El artista Dan Hallman en su residencia, transformada en galería privada por una noche
El artista Dan Hallman en su residencia, transformada en galería privada por una nocheFabián Malavolta - LA NACION
Mariana A. de Bagó, presidenta de Fundación Fernández
Mariana A. de Bagó, presidenta de Fundación FernándezFabián Malavolta - LA NACION
Fabián Perechodnik, creador de Arte, Cultura y Diplomacia Pública. “Celebramos este momento, una iniciativa que tiene que ver con lo que todos y cada uno de nosotros hacemos permanentemente, vinculado al arte, a la cultura y a la diplomacia pública entendida como la construcción de relaciones, como puentes que unen nuestros países”, destacó
Fabián Perechodnik, creador de Arte, Cultura y Diplomacia Pública. “Celebramos este momento, una iniciativa que tiene que ver con lo que todos y cada uno de nosotros hacemos permanentemente, vinculado al arte, a la cultura y a la diplomacia pública entendida como la construcción de relaciones, como puentes que unen nuestros países”, destacóFabián Malavolta - LA NACION
El anfitrión, el embajador argentino Mario Oyarzábal. “Quiero agradecer a los dueños de casa, a mi amigo Mario Oyarzábal y nuestro artista estrella, Dan Hallman, que nos han recibido acá y nos permiten apreciar toda esta obra”, remarcó Fabián Perechodnik
El anfitrión, el embajador argentino Mario Oyarzábal. “Quiero agradecer a los dueños de casa, a mi amigo Mario Oyarzábal y nuestro artista estrella, Dan Hallman, que nos han recibido acá y nos permiten apreciar toda esta obra”, remarcó Fabián Perechodnik Fabián Malavolta - LA NACION
Embarazada de seis meses, Taina Laurino de Neuss
Embarazada de seis meses, Taina Laurino de NeussFabián Malavolta - LA NACION
La presidenta de Fundación Amigos del Teatro San Martín, Eva Thesleff de Soldati, y su marido, el empresario Santiago Soldati
La presidenta de Fundación Amigos del Teatro San Martín, Eva Thesleff de Soldati, y su marido, el empresario Santiago SoldatiFabián Malavolta - LA NACION
María Taquini de Blaquier
María Taquini de BlaquierFabián Malavolta - LA NACION
En una semana a agenda completa, con la inauguración de la Feria del Libro en La Rural, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, frente a la obra de Dan Hallman
En una semana a agenda completa, con la inauguración de la Feria del Libro en La Rural, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, frente a la obra de Dan HallmanFabián Malavolta - LA NACION
Heidi Gómez, ministra consejera de la embajada de los Estados Unidos
Heidi Gómez, ministra consejera de la embajada de los Estados UnidosFabián Malavolta - LA NACION
Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Fabián Malavolta - LA NACION
El empresario Cristiano Rattazzi
El empresario Cristiano RattazziFabián Malavolta - LA NACION
Nathalie Sielecki, de la iniciativa social Construyendo
Nathalie Sielecki, de la iniciativa social Construyendo Fabián Malavolta - LA NACION
Cynthia Cohen y Amalia Amoedo en el lanzamiento de la iniciativa Arte, Cultura y Diplomacia Pública
Cynthia Cohen y Amalia Amoedo en el lanzamiento de la iniciativa Arte, Cultura y Diplomacia PúblicaFabián Malavolta - LA NACION
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde Fabián Malavolta - LA NACION
Sofía Perechodnik, de Fundación Banco Nación
Sofía Perechodnik, de Fundación Banco NaciónFabián Malavolta - LA NACION
Ana Rusconi, directora de Bang & Olufsen en la Argentina
Ana Rusconi, directora de Bang & Olufsen en la ArgentinaFabián Malavolta - LA NACION
Dora Sánchez y Martín Cabrales
Dora Sánchez y Martín CabralesFabián Malavolta - LA NACION
La residencia en Recoleta y la exhibición de obras de Hallman
La residencia en Recoleta y la exhibición de obras de HallmanFabián Malavolta - LA NACION
El cónsul general de Italia, Carmelo Barbera
El cónsul general de Italia, Carmelo BarberaFabián Malavolta - LA NACION
Florencia Perotti, presidenta de Asociación Amigos del Moderno
Florencia Perotti, presidenta de Asociación Amigos del Moderno Fabián Malavolta - LA NACION
El embajador de Países Bajos, Mauritz Wilhelmus Verheijden, fue recibido por el anfitrión, el embajador Mario Oyarzábal, quien pasó cinco años como representante argentino en su país
El embajador de Países Bajos, Mauritz Wilhelmus Verheijden, fue recibido por el anfitrión, el embajador Mario Oyarzábal, quien pasó cinco años como representante argentino en su país Fabián Malavolta - LA NACION
La residencia, transformada en la galería de arte privada
La residencia, transformada en la galería de arte privada Fabián Malavolta - LA NACION
Inés Mónica Weinberg de Roca, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
Inés Mónica Weinberg de Roca, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de Buenos AiresFabián Malavolta - LA NACION
Los arquitectos y coleccionistas, Leopoldo Montes y Javier Iturrioz
Los arquitectos y coleccionistas, Leopoldo Montes y Javier IturriozFabián Malavolta - LA NACION
Silvana Vives, presidenta de la Asociación Conciencia
Silvana Vives, presidenta de la Asociación Conciencia Fabián Malavolta - LA NACION
María Podestá, embajadora de la Orden de Malta
María Podestá, embajadora de la Orden de MaltaFabián Malavolta - LA NACION
Empresarios, diplomáticos y personalidades de la cultura reunidos en la noche de presentación
Empresarios, diplomáticos y personalidades de la cultura reunidos en la noche de presentaciónFabián Malavolta - LA NACION
José Urtubey, exvicepresidente de la Unión Industrial Argentina y miembro de Fundación Policía Federal Argentina
José Urtubey, exvicepresidente de la Unión Industrial Argentina y miembro de Fundación Policía Federal ArgentinaFabián Malavolta - LA NACION
El consejero de la embajada de China, Xiaowei Zhang, junto al agregado cultural, Qingwei Liu
El consejero de la embajada de China, Xiaowei Zhang, junto al agregado cultural, Qingwei Liu Fabián Malavolta - LA NACION
La coleccionista Erica Roberts
La coleccionista Erica RobertsFabián Malavolta - LA NACION
El artista le presenta su trabajo a Amalia Amoedo
El artista le presenta su trabajo a Amalia AmoedoFabián Malavolta - LA NACION
Especialista en diplomacia internacional, Taina Laurino de Neuss, junto a su esposo, el empresario Georgie Neuss
Especialista en diplomacia internacional, Taina Laurino de Neuss, junto a su esposo, el empresario Georgie NeussFabián Malavolta - LA NACION
Graciela González Fernández, presidenta de ALPI
Graciela González Fernández, presidenta de ALPIFabián Malavolta - LA NACION
Hallman junto a Nathalie Sielecki y a Florencia Perotti
Hallman junto a Nathalie Sielecki y a Florencia PerottiFabián Malavolta - LA NACION
Fabián Perechodnik recibe al embajador de Portugal, Gonçalo Nuno Gamito Beija de Teles Gomes
Fabián Perechodnik recibe al embajador de Portugal, Gonçalo Nuno Gamito Beija de Teles GomesFabián Malavolta - LA NACION
En el cóctel de presentación, Andrés Felipe Durán, de Uxartlab
En el cóctel de presentación, Andrés Felipe Durán, de Uxartlab Fabián Malavolta - LA NACION
Guillermo Tempesta Leeds, presidente de Banco Santander Argentina y de la Fundación Santander Argentina
Guillermo Tempesta Leeds, presidente de Banco Santander Argentina y de la Fundación Santander Argentina Fabián Malavolta - LA NACION
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel, recorrió la colección privada del artista
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel, recorrió la colección privada del artista Fabián Malavolta - LA NACION
El exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Telerman, y la artista Cynthia Cohen
El exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Telerman, y la artista Cynthia Cohen Fabián Malavolta - LA NACION
Georgie Neuss, Amalia Amoedo, Taina Laurino de Neuss, Cristiano Rattazzi y Jorge Telerman
Georgie Neuss, Amalia Amoedo, Taina Laurino de Neuss, Cristiano Rattazzi y Jorge Telerman Fabián Malavolta - LA NACION
El galerista de Cosmocosa, Teo Díscoli, junto a la obra de Marina Abramović
El galerista de Cosmocosa, Teo Díscoli, junto a la obra de Marina AbramovićFabián Malavolta - LA NACION
Guillermo Stanley en la presentación
Guillermo Stanley en la presentaciónFabián Malavolta - LA NACION
La presidenta de Fundación Amigos del Teatro San Martín, Eva Thesleff de Soldati
La presidenta de Fundación Amigos del Teatro San Martín, Eva Thesleff de SoldatiFabián Malavolta - LA NACION
Fernando López, del Hotel Emperador
Fernando López, del Hotel EmperadorFabián Malavolta - LA NACION
“Creemos que el arte y la cultura son los lenguajes que unen a los pueblos y a las sociedades y está buenísimo juntarnos en torno a eso. Hoy es una primera reunión y esperamos tener otras más”, declaró Fabián Perechodnik
“Creemos que el arte y la cultura son los lenguajes que unen a los pueblos y a las sociedades y está buenísimo juntarnos en torno a eso. Hoy es una primera reunión y esperamos tener otras más”, declaró Fabián PerechodnikFabián Malavolta - LA NACION
La presentación en la residencia del artista
La presentación en la residencia del artistaFabián Malavolta - LA NACION
Diego Chaher, de la Agencia de Transformación y Privatización de empresas públicas, y el empresario Facundo Prado
Diego Chaher, de la Agencia de Transformación y Privatización de empresas públicas, y el empresario Facundo PradoFabián Malavolta - LA NACION
Carlos Sánchez Vincente
Carlos Sánchez VincenteFabián Malavolta - LA NACION
El coleccionista Esteban Tedesco
El coleccionista Esteban TedescoFabián Malavolta - LA NACION
Vicepresidente y presidenta de Fundación Amigos del Teatro San Martín, Martín Cabrales y Eva Thesleff de Soldati, asistieron junto a Dora Sánchez y a Santiago Soldati al lanzamiento
Vicepresidente y presidenta de Fundación Amigos del Teatro San Martín, Martín Cabrales y Eva Thesleff de Soldati, asistieron junto a Dora Sánchez y a Santiago Soldati al lanzamientoFabián Malavolta - LA NACION
Javier Iturrioz, María Podestá y Leopoldo Montes. Personalidades del mundo de la cultura y del mundo diplomático, reunidos
Javier Iturrioz, María Podestá y Leopoldo Montes. Personalidades del mundo de la cultura y del mundo diplomático, reunidosFabián Malavolta - LA NACION
Román Perechodnik y Valentina Alfano
Román Perechodnik y Valentina AlfanoFabián Malavolta - LA NACION
Graciela González Fernández, presidenta de ALPI, junto a Santiago Varela, de la comisión de Fundación Amigos del Teatro San Martín
Graciela González Fernández, presidenta de ALPI, junto a Santiago Varela, de la comisión de Fundación Amigos del Teatro San MartínFabián Malavolta - LA NACION
La primera edición de Arte, Cultura y Diplomacia Pública
La primera edición de Arte, Cultura y Diplomacia Pública Fabián Malavolta - LA NACION
Martín Etchevers, presidente de ADEPA
Martín Etchevers, presidente de ADEPA Fabián Malavolta - LA NACION
Vecinos, Marlise Ilhesca de Jozami y Aníbal Jozami, se acercaron a la presentación
Vecinos, Marlise Ilhesca de Jozami y Aníbal Jozami, se acercaron a la presentación Fabián Malavolta - LA NACION
Andrés Titarelli, de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
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Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Fabián Malavolta - LA NACION
Heidi Gómez, ministra consejera de la embajada de los Estados Unidos, junto al embajador de Canadá, Stewart Wheeler
Heidi Gómez, ministra consejera de la embajada de los Estados Unidos, junto al embajador de Canadá, Stewart WheelerFabián Malavolta - LA NACION
El artista les presenta su estudio al embajador de Panamá y al coleccionista Javier Iturrioz. Algunas de sus obras cuelgan de las paredes de importantes residencias de los Países Bajos
El artista les presenta su estudio al embajador de Panamá y al coleccionista Javier Iturrioz. Algunas de sus obras cuelgan de las paredes de importantes residencias de los Países BajosFabián Malavolta - LA NACION
Roberto Devorik y Cecilia Cura
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Santiago Fischer, de Arte, Cultura y Diplomacia Pública
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Micaela Méndez e Iván Perechodnik
Micaela Méndez e Iván PerechodnikFabián Malavolta - LA NACION
Escena del encuentro en Recoleta
Escena del encuentro en RecoletaFabián Malavolta - LA NACION
El artista estadounidense Dan Hallman, pintor y fotógrafo. “Nací en Pittsburgh, Pensilvania, pero viví en Nueva York por veinte años"
El artista estadounidense Dan Hallman, pintor y fotógrafo. “Nací en Pittsburgh, Pensilvania, pero viví en Nueva York por veinte años"Fabián Malavolta - LA NACION
La obra de Hallman, exhibida por toda la residencia
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"La primera vez que vine a la Argentina fue en 2016 porque mi esposo es un diplomático argentino y nos conocimos en Nueva York hace veintiseis años. Vivimos acá por cuatro años y luego nos fuimos por cinco años a Países Bajos, donde él estuvo en misión diplomática. Regresamos en abril del año pasado″, contó Hallman
"La primera vez que vine a la Argentina fue en 2016 porque mi esposo es un diplomático argentino y nos conocimos en Nueva York hace veintiseis años. Vivimos acá por cuatro años y luego nos fuimos por cinco años a Países Bajos, donde él estuvo en misión diplomática. Regresamos en abril del año pasado″, contó Hallman Fabián Malavolta - LA NACION
La residencia de Hallman y Oyarzábal, la primera en recibir los encuentros de cultura y diplomacia
La residencia de Hallman y Oyarzábal, la primera en recibir los encuentros de cultura y diplomaciaFabián Malavolta - LA NACION
La intimidad del estudio del artista. Algunas de sus obras cuelgan en residencias reales de los Países Bajos
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Sus obras, exhibidas en una noche especial
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“Gracias por organizar esto y gracias a todos por venir, me encanta compartir mi arte con ustedes”, declaró el artista
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