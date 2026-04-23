En fotos. Todos los invitados al lanzamiento de la iniciativa Arte, Cultura y Diplomacia Pública en Recoleta

Fabián Perechodnik, creador de Arte, Cultura y Diplomacia Pública. “Celebramos este momento, una iniciativa que tiene que ver con lo que todos y cada uno de nosotros hacemos permanentemente, vinculado al arte, a la cultura y a la diplomacia pública entendida como la construcción de relaciones, como puentes que unen nuestros países”, destacó

Fabián Malavolta - LA NACION