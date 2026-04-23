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En fotos. Todos los invitados al lanzamiento de la iniciativa Arte, Cultura y Diplomacia Pública en Recoleta
Con la colección privada del artista Dan Hallman como marco, se presentó la iniciativa cultural
23 de abril de 2026
09:17
1
minuto de lectura
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Para LA NACION
Paula Ikeda
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Nathalie Sielecki, Amalia Amoedo y Mariana Bagó
Fabián Malavolta - LA NACION
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Amalia Amoedo, de Fundación Ama Amoedo, en la presentación de Arte, Cultura y Diplomacia Pública. El encuentro fue acompañado por una selección de la obra del artista estadounidense Dan Hallman
Fabián Malavolta - LA NACION
El artista Dan Hallman en su residencia, transformada en galería privada por una noche
Fabián Malavolta - LA NACION
Mariana A. de Bagó, presidenta de Fundación Fernández
Fabián Malavolta - LA NACION
Fabián Perechodnik, creador de Arte, Cultura y Diplomacia Pública. “Celebramos este momento, una iniciativa que tiene que ver con lo que todos y cada uno de nosotros hacemos permanentemente, vinculado al arte, a la cultura y a la diplomacia pública entendida como la construcción de relaciones, como puentes que unen nuestros países”, destacó
Fabián Malavolta - LA NACION
El anfitrión, el embajador argentino Mario Oyarzábal. “Quiero agradecer a los dueños de casa, a mi amigo Mario Oyarzábal y nuestro artista estrella, Dan Hallman, que nos han recibido acá y nos permiten apreciar toda esta obra”, remarcó Fabián Perechodnik
Fabián Malavolta - LA NACION
Embarazada de seis meses, Taina Laurino de Neuss
Fabián Malavolta - LA NACION
La presidenta de Fundación Amigos del Teatro San Martín, Eva Thesleff de Soldati, y su marido, el empresario Santiago Soldati
Fabián Malavolta - LA NACION
María Taquini de Blaquier
Fabián Malavolta - LA NACION
En una semana a agenda completa, con la inauguración de la Feria del Libro en La Rural, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, frente a la obra de Dan Hallman
Fabián Malavolta - LA NACION
Heidi Gómez, ministra consejera de la embajada de los Estados Unidos
Fabián Malavolta - LA NACION
Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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El empresario Cristiano Rattazzi
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Nathalie Sielecki, de la iniciativa social Construyendo
Fabián Malavolta - LA NACION
Cynthia Cohen y Amalia Amoedo en el lanzamiento de la iniciativa Arte, Cultura y Diplomacia Pública
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El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde
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Sofía Perechodnik, de Fundación Banco Nación
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Ana Rusconi, directora de Bang & Olufsen en la Argentina
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Dora Sánchez y Martín Cabrales
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La residencia en Recoleta y la exhibición de obras de Hallman
Fabián Malavolta - LA NACION
El cónsul general de Italia, Carmelo Barbera
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Florencia Perotti, presidenta de Asociación Amigos del Moderno
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El embajador de Países Bajos, Mauritz Wilhelmus Verheijden, fue recibido por el anfitrión, el embajador Mario Oyarzábal, quien pasó cinco años como representante argentino en su país
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La residencia, transformada en la galería de arte privada
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Inés Mónica Weinberg de Roca, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
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Los arquitectos y coleccionistas, Leopoldo Montes y Javier Iturrioz
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Silvana Vives, presidenta de la Asociación Conciencia
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María Podestá, embajadora de la Orden de Malta
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Empresarios, diplomáticos y personalidades de la cultura reunidos en la noche de presentación
Fabián Malavolta - LA NACION
José Urtubey, exvicepresidente de la Unión Industrial Argentina y miembro de Fundación Policía Federal Argentina
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El consejero de la embajada de China, Xiaowei Zhang, junto al agregado cultural, Qingwei Liu
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La coleccionista Erica Roberts
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El artista le presenta su trabajo a Amalia Amoedo
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Especialista en diplomacia internacional, Taina Laurino de Neuss, junto a su esposo, el empresario Georgie Neuss
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Graciela González Fernández, presidenta de ALPI
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Hallman junto a Nathalie Sielecki y a Florencia Perotti
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Fabián Perechodnik recibe al embajador de Portugal, Gonçalo Nuno Gamito Beija de Teles Gomes
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En el cóctel de presentación, Andrés Felipe Durán, de Uxartlab
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Guillermo Tempesta Leeds, presidente de Banco Santander Argentina y de la Fundación Santander Argentina
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El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel, recorrió la colección privada del artista
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El exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Telerman, y la artista Cynthia Cohen
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Georgie Neuss, Amalia Amoedo, Taina Laurino de Neuss, Cristiano Rattazzi y Jorge Telerman
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El galerista de Cosmocosa, Teo Díscoli, junto a la obra de Marina Abramović
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Guillermo Stanley en la presentación
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La presidenta de Fundación Amigos del Teatro San Martín, Eva Thesleff de Soldati
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Fernando López, del Hotel Emperador
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“Creemos que el arte y la cultura son los lenguajes que unen a los pueblos y a las sociedades y está buenísimo juntarnos en torno a eso. Hoy es una primera reunión y esperamos tener otras más”, declaró Fabián Perechodnik
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La presentación en la residencia del artista
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Diego Chaher, de la Agencia de Transformación y Privatización de empresas públicas, y el empresario Facundo Prado
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Carlos Sánchez Vincente
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El coleccionista Esteban Tedesco
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Vicepresidente y presidenta de Fundación Amigos del Teatro San Martín, Martín Cabrales y Eva Thesleff de Soldati, asistieron junto a Dora Sánchez y a Santiago Soldati al lanzamiento
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Javier Iturrioz, María Podestá y Leopoldo Montes. Personalidades del mundo de la cultura y del mundo diplomático, reunidos
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Román Perechodnik y Valentina Alfano
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Graciela González Fernández, presidenta de ALPI, junto a Santiago Varela, de la comisión de Fundación Amigos del Teatro San Martín
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La primera edición de Arte, Cultura y Diplomacia Pública
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Martín Etchevers, presidente de ADEPA
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Vecinos, Marlise Ilhesca de Jozami y Aníbal Jozami, se acercaron a la presentación
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Andrés Titarelli, de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
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Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
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Heidi Gómez, ministra consejera de la embajada de los Estados Unidos, junto al embajador de Canadá, Stewart Wheeler
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El artista les presenta su estudio al embajador de Panamá y al coleccionista Javier Iturrioz. Algunas de sus obras cuelgan de las paredes de importantes residencias de los Países Bajos
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Roberto Devorik y Cecilia Cura
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Santiago Fischer, de Arte, Cultura y Diplomacia Pública
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Micaela Méndez e Iván Perechodnik
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Escena del encuentro en Recoleta
Fabián Malavolta - LA NACION
El artista estadounidense Dan Hallman, pintor y fotógrafo. “Nací en Pittsburgh, Pensilvania, pero viví en Nueva York por veinte años"
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La obra de Hallman, exhibida por toda la residencia
Fabián Malavolta - LA NACION
"La primera vez que vine a la Argentina fue en 2016 porque mi esposo es un diplomático argentino y nos conocimos en Nueva York hace veintiseis años. Vivimos acá por cuatro años y luego nos fuimos por cinco años a Países Bajos, donde él estuvo en misión diplomática. Regresamos en abril del año pasado″, contó Hallman
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La residencia de Hallman y Oyarzábal, la primera en recibir los encuentros de cultura y diplomacia
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La intimidad del estudio del artista. Algunas de sus obras cuelgan en residencias reales de los Países Bajos
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Sus obras, exhibidas en una noche especial
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“Gracias por organizar esto y gracias a todos por venir, me encanta compartir mi arte con ustedes”, declaró el artista
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Por
Paula Ikeda
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