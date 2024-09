Aprendió chino mandarín para proponerle casamiento a su novia y la reacción de ella se volvió viral

Escuchar

El amor parece no tener fronteras. Así quedó evidenciado en un video publicado en la red social TikTok, en el que un hombre estadounidense se hizo viral por pedir la mano de su novia de una manera única: aprendió su idioma natal para llevar a cabo la propuesta.

La plataforma de videos cortos es una de las alternativas que usan las parejas enamoradas para inmortalizar su amor. Son varios los clips que, a menudo, se suben de declaraciones que enternecen a los usuarios. En esta ocasión, Yirun Huang compartió en su cuenta la sorpresa que le hizo su ahora prometido. Según la grabación, el hombre, con voz temblorosa, se arrodilló y agradeció a su pareja por estar en su vida.

Yinrun Huang y su novio son creadores de contenido en redes sociales, y es por esto, que decidieron anunciar su boda vía Tik Tok (Imagen ilustrativa) (Foto: Instagram @yinrun_hello)

No obstante, dejó a la mujer atónita al empezar a hablar en el idioma natal de ella: mandarín. Huang es de China y él de Estados Unidos. Aunque ambos dominan a la perfección el inglés, su pareja quiso hacer la propuesta totalmente especial.

“Huang Yinrun, quiero darte un mensaje y quiero hacerlo en tu idioma natal (...) Te pido una disculpa porque mi pronunciación sigue siendo mala”, inició el joven. En el discurso, el joven resaltó la alegría que siente al compartir su vida con una mujer tan especial y rememoró los inicios de su relación.

“Gracias a ti, todo es mejor, estoy muy agradecido de tenerte en mi vida. Tu sonrisa ilumina mi día y tu risa me llena de calidez. Tu amor me trajo mucha paz y alegría y nunca quiero dejarte ir”, afirmó. “Te amo mucho y espero que construyamos juntos una vida de recuerdo”, agregó. Incluso, el momento decisivo llegó también en el idioma mandarín: “¿Te querés casar conmigo?” , le dijo el hombre. Al escucharlo, Huang no contuvo las lágrimas y le dio un rotundo “sí”.

Ahora los seguidores de Yinrun Huang y su novio esperan que anuncien cuando será su boda (Imagen ilustrativa) (Foto: Instagram @yinrun_hello)

La emotiva pedida de mano se hizo rápidamente viral en redes sociales y acumuló la considerable suma de más de 12 mil millones de likes en la plataforma TikTok. Además de varios comentarios, donde los usuarios manifestaron que tener una propuesta así sería algo hermoso. “Lo escuché en chino, lo entendí en inglés y lo lloré en latino”; “La vida me trata como si me odiara” y “Con esto seguiré creyendo en el amor”, fueron algunos de los mensajes que resonaron en la publicación.

*Por Camila Paola Sánchez Fajardo

El Tiempo (Colombia)