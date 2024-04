Arregló una cita con una mujer en Lituania y lo que pasó después dejó a todos mudos: “Cuando llegué era una cárcel”

Escuchar

El usuario de X llamado @Dan_Lande cautivó a sus seguidores con una historia que podría ser tranquilamente el guion de una película. Para contextualizar el hilo, el hombre explicó que se encuentra de viaje y uno de los puntos del mundo que visitó fue Lituania, un país europeo que no está entre los planes elegidos por los turistas, que prefieren España, Francia e Italia, entre otras naciones.

Justamente en el país lituano, este usuario decidió tomar algunos riesgos al concretar una cita con una mujer. Con una serie de datos y fotos para ilustrar la historia, el hombre contó los pormenores de esta situación que comenzó de una manera un tanto confusa y finalizó con un giro radical e inesperado.

Las imágenes del parque que debió atravesar hasta llegar a la cárcel X @Dan_Lande

“Cómo olvidar aquella vez, en Lituania, que tenía una cita y ella eligió el lugar. Me pasó hora y dirección y cuando llegué era una cárcel”, explicó esta persona, quien adjuntó imágenes de cómo llegó hasta este sitio. Con postales lúgubres del lugar, el protagonista de esta historia contó que debió pasar por un parque hasta toparse con esta cárcel donde se encontraría con su cita.

“Para llegar había que cruzar un parque que era como una boca de lobos. Era invierno y hacía frío, y en la oscuridad me había comido mil charquitos de barro y nieve”, aclaró el tuitero, quien dio lujos de detalle de cómo padeció el clima invernal de Lituania y a su vez, de qué manera estaba vestido: “Hacía frío, pero yo tenía mi tapado rojo, un tapado que había comprado casi regalado en un local de segunda mano”, aclaró.

El ingreso a la cárcel donde el hombre iba a encontrarse con la mujer lituana X @Dan_Lande

Con fecha y hora confirmada, el hombre decidió dar el último paso para el encuentro. A pesar de nunca desconfiar sobre las indicaciones que le dio la chica lituana, el panorama sombrío, digno de una película de suspenso, lo alertó en algunas ocasiones hasta llegar a la entrada de esta cárcel. “Venite a las 9:00, yo ya voy a estar ahí”, expresó sobre la directiva recibida.

Tras unos minutos de caminata, el final del recorrido terminó en un paredón que tenía una garita, un acceso amplio hacia el interior y el misterio profundo de saber qué se encontraría ahí dentro. Los requisitos para entrar al lugar fueron mostrar el DNI y el siguiente paso, caminar hacia una puerta que se encontraba al costado de una reja.

La puerta que llevó al hombre al encuentro con su cita X @Dan_Lande

“Respiré hondo, me acerqué a la entrada y le dije al de seguridad que tenía una cita. El tipo me pidió un documento y me dejó pasar. Me señaló un patio vacío, y en el patio, una puertita al costado”, rememoró.

Con diferentes escenarios en su cabeza, el desconcierto fue tal al abrir dicha puerta y encontrarse con una especie de boliche. “La cárcel, que después me enteré se llamaba Lukiskiu, era una cárcel fuera de funcionamiento. Donde estaba la capilla, todos los jueves había noches de Lindy hop y música de jazz. A partir de esa noche empecé a ir todos los jueves”, sentenció el hombre sobre el abrupto cambio que experimentó desde el principio por calles inhóspitas.

Luces rojas, verdes, gente bailando y un DJ con música de época decoraron una historia que contó con un punto de giro y fue retratado, con lujos de detalle, por esta persona que recordará por siempre este encuentro con una mujer lituana.

LA NACION