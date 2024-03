Escuchar

Stephanie Hanson, de Liverpool, Inglaterra, se volvió viral en las redes sociales esta semana luego de que se diera a conocer su insólita historia. La mujer de 40 años viajó a Grecia para celebrar sus cuatro décadas junto a dos amigas, pero en medio de la travesía icónica, descubrió algo aterrador. Tras este tiempo lejos de casa, a su regreso, se separó de su marido e inició una nueva vida, por la que su identidad cambió por completo.

Los viajes y las amigas suelen ser reveladoras. No importa la edad que se tenga ni el fin, en muchos casos sirven como punto de inflexión de la cotidianidad y de la manera de pensar de las personas. Algo que Stephanie, una flebóloga, madre de tres hijos, supo recientemente.

Steph se divorció luego de las vacaciones que vivió con sus amigas en Grecia por una razón común para muchos matrimonios (Fuente: Stephanie Hanson / SWNS)

Todo comenzó con la propuesta de pasar su fiesta de cumpleaños en una playa paradisíaca de Grecia. Sin dudarlo, la mujer partió hacia el destino cálido, en especial por las condiciones climáticas distantes a Reino Unido. En sus días de relax, diversión y risas, Stephanie entró en razón de que su vida era miserable, en particular su matrimonio. Allí, entró en conciencia que no extrañaba a su esposo, pero sí a sus hijos.

Este fue el punto que marcó el inicio del final del matrimonio de la mujer inglesa, que tan pronto como arribó a su casa, se divorció. Según explicó en sus redes, se casó hace 10 años, pero la rutina de pareja ya presentaba un gran desgaste. Además, se dio cuenta que era infeliz y que su aspecto no era el que siempre deseó. Transitaba su peor momento, especificó.

Estos factores condicionaron su presente. Por eso, abandonó a su marido y, junto a sus hijos, comenzó una nueva vida mucho más empoderada. “Recuerdo que mientras estaba fuera pensé que realmente extrañaba a los niños, pero no extrañaba a mi esposo. Estaba en la peor forma de mi vida y me di cuenta que en casa me sentía miserable, así que hice algo al respecto”, reveló.

La oriunda de Liverpool abandonó la comida chatarra luego de su separación y cambió su modo de vida (Fuente: Stephanie Hanson / SWNS)

“Tuve un momento de claridad en el hotel: había sido miserable en mi matrimonio desde que tenía uso de razón. Así que cuando volé de regreso, lo terminé allí mismo, y supe que había tomado la decisión correcta”, detalló.

Así está hoy Steph (Fuente: Stephanie Hanson / SWNS)

Como siguiente paso, se desprendió de todo lo que consideró nocivo para ella, en especial para su imagen. Emprendió un largo camino para bajar de peso, cambió su dieta de manteca y grasas por verduras, carne magra y frutas frescas. En poco tiempo, notó los resultados y esto la incentivó a mantener un estilo más saludable, no solo por la cuestión física, sino también mental.

Ahora Steph tiene nuevo novio y bajó 12 kilos gracias al ejercicio diario (Fuente: Stephanie Hanson / SWNS)

“Las fotos de las vacaciones me hicieron ver en qué horrible forma me encontraba, así que comencé a hacer ejercicio en casa y cambié mi dieta. Al principio fue difícil, pero la motivación de estar recién soltera me ayudó a salir adelante”, concluyó Stephanie, quien en junio del año pasado conoció a David Baldwin, su nuevo novio, el cual contactó por Facebook. “Nos llevamos bien de inmediato. Lo conocí a mitad de mi viaje de fitness, pero eso no le importaba, me amaba tal como era”, dijo.