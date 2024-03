Escuchar

Las redes sociales llegaron al mundo para hacer la vida más fácil y las distancias más cortas; sin embargo, sus usuarios tienen que estar atentos a las estafas que circulan diariamente. En las últimas horas, una historia no tardó en viralizarse, sobre todo porque el protagonista se hacía pasar por, nada más ni nada menos que Luis Miguel.

Todo comenzó cuando un sujeto inició su táctica para ganarse la confianza de Sandy Somarriba y quedarse con gran parte de sus recursos económicos. Sabiendo que ella era fanática del cantante mexicano, al hombre no se le ocurrió mejor idea que hacerse pasar por él, algo que enamoró perdidamente a la mujer de 73 años.

Se hizo pasar por Luis Miguel y le prometió casamiento Tomás Cuesta

La víctima, oriunda de Nicaragua, habló durante meses con el farsante, quien se contactó por primera vez vía Facebook y le mencionó que podía comunicarse directamente con él si compraba una “tarjeta de fan” por 500 dólares. Tras la alegría por lo que estaba viviendo, Sandy no dudó en aceptar la oferta y ahí fue que comenzó un intercambio romántico, en el que empezaron a planear una vida juntos.

Pero con el tiempo, el estafador comenzó a solicitar dinero bajo diversos pretextos, desde pago de servicios hasta grandes sumas para gastos. Sin embargo, esto no despertó sospechas en la mujer, quien seguía entusiasmada por encontrarse con El Sol de México.

Cuando Somarriba viajó a España, lugar que habían elegido para casarse, el falso Luis Miguel no apareció y se quedó sola enfrentándose a la cruda realidad de su situación. Ante la desolación, la policía se involucró y un amigo la ayudó a comprar el boleto de vuelta a su país natal.

Pero la desilusión más grande para ella no fue el daño financiero, sino el desgaste emocional por la expectativa que le generó el haber podido vivir un amor con su máximo ídolo. Aunque intentó salir adelante, hasta el día de hoy continúa hablando con su estafador, con la esperanza de saber en algún momento de quién se trata y poder alertar a más personas.

Creyó encontrar al amor de su vida en una app de citas, pero la verdad la devastó

Julie Haynes, madre de dos hijos, se acababa de separar del padre de los niños. Todo iba bien en su excursión en la app cuando comenzó a hablar con un hombre, hasta que cayó en la cuenta que esta persona no era quien decía ser.

Fue el día del encuentro que la mujer se enteró que había sido engañada durante mucho tiempo, ya que el hombre le dijo que no podría asistir al café donde habían quedado por un problema en el trabajo. Atenta, Julie sospechó que algo no andaba bien. “Pensé, ¿por qué no me envió un mensaje de texto antes? ¿Por qué esperó hasta el último minuto?”, mencionó en sus redes.

Julie Heynes fue engañada en una app de citas Instagram @twins_and_me_

A raíz del “faltazo”, Haynes decidió investigar un poco más sobre este misterioso sujeto. La pista que utilizó fue un dato que le había dado sobre su padre fallecido, por lo que recurrió al sitio de obituarios de Irlanda. “Fui a RIP.ie y lo encontré. Era dueño de un gran negocio en Limerick”, precisó. A su vez, en el epitafio, aparecían los nombres de sus hijos, entre los que no aparecía su interés amoroso.

Al enterarse, lo llamó por teléfono para reprocharle su accionar y lo bloqueó de todas partes. Lo peor fue cuando, luego de compartir su imagen en Instagram, se enteró de que no había sido la única víctima, ya que otras cinco mujeres le enviaron las capturas de pantallas de las conversaciones que habían mantenido con el mismo usuario.