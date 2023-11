escuchar

Actualmente escuchamos a mucha gente comentar que se siente triste. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre la tristeza. Comencemos…

Existen dos tipos de tristeza:

1. Hacia abajo y hacia atrás

En este caso, la persona que está triste camina despacio, habla lento, está hundida, se retrae hacia su mundo interior y recuerda constantemente las pérdidas que tuvo en el pasado. “Rumea” aquello que perdió, que puede ser un negocio, una pareja, una propiedad, etc. Y el hecho de no poder soltar eso que ya no tiene en su presente es precisamente lo que le genera el ánimo triste.

2. Hacia abajo y hacia adelante

Aquí la persona con tristeza presenta los mismos síntomas que la anterior: accionar lento, retraerse, rumear; pero la diferencia es que la pérdida es hacia adelante, lo cual hace que no pueda ver un futuro posible para sí. Está desmotivada porque no tiene ningún proyecto que le permita salir de ese estado anímico.

Todos, en algún momento, experimentamos esta emoción. ¿Cómo podemos gestionarla?

Hacia atrás, debemos aprender a soltar todas aquellas cosas, personas y situaciones que ya fueron y no forman parte de nuestro presente. Reconocer que, en su momento, las disfrutamos y ahora podemos soltarlas para avanzar hacia la nuevo.

Y hacia adelante, vivir siempre en movimiento, en busca de nuevas metas y sueños grandes que nos impulsen a seguir avanzando y a no detenernos jamás, a pesar de todos los obstáculos que encontremos en el camino.

Esta es la mejor forma de lidiar con la tristeza. Emoción que uno debe permitirse de vez en cuando, pero sin anclarnos en ella para ser capaces de construir un futuro mejor.

