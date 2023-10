escuchar

Mucha gente se queja de que no logra avanzar en la vida y no sabe bien qué es lo que la detiene. Muy frecuentemente, lo que nos frena es el conocimiento interno. Es decir, todo aquello que sabemos y repetimos constantemente. Y, por ende, nos trae siempre los mismos resultados.

Hace tiempo me comentaba un instructor de tenis que el principal problema de muchos de sus alumnos era que habían aprendido a sujetar mal la raqueta y les resultaba difícil aprender a sujetarla de manera correcta. Esto es así porque, por lo general, tener que desaprender algo internalizado o incorporado nos genera un gran gasto de energía.

Muchas veces debemos desaprender lo que ya sabemos para darnos espacio a adquirir nuevos conocimientos (Foto: Archivo)

Todos los seres humanos, seamos conscientes o no, tendemos a repetir lo que sabemos, a abrazar emocionalmente lo que alguien nos enseñó. Lo cierto es que, cuantos más años repitamos algún conocimiento, indefectiblemente este se tornará en una verdad incuestionable.

Recientemente, charlando con un empresario, me contó que estaba contratando gente para su fábrica. Y me dijo: “Mirá, Bernardo, con los años aprendí que, cuando me traen todos los currículums para examinarlos, debo dejar de lado a todos aquellos que poseen algún tipo de experiencia. ¿Por qué? Porque, casi siempre, los que vienen de un rubro completamente diferente suelen ser más dúctiles, aprenden más rápido lo nuevo y no traen ninguna maña de su anterior ocupación”.

Si deseamos avanzar en nuestro camino, fundamentalmente tenemos que abrir nuestra mente y estar dispuestos a desaprender lo aprendido para adquirir nuevos conocimientos. Y, sobre todo, ensayar soluciones distintas frente a los obstáculos que se nos presenten. Es decir, soltar lo viejo para abrazar lo nuevo.

