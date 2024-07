Comieron en un restaurante y cuando llegó el ticket se horrorizaron: “Pensé en llamar a la policía”

Escuchar

Mykonos es conocida por ser una de las islas más exclusivas y turísticas de Grecia, lo que se refleja en los precios de los restaurantes y otros servicios. En general, los precios en Mykonos tienden a ser más altos en comparación con otras partes del país europeo, debido a su popularidad entre los turistas internacionales y su reputación como destino de lujo.

Este tema -no menor- se metió de lleno en el viaje que hicieron Oscar Maldonado y su pareja, quienes compartieron una desagradable vivencia en un restaurante, llamado DK Oyster, en Mykonos. Los novios se hicieron virales en las redes sociales luego de compartir un grave inconveniente con el monto total que debieron pagar en el local.

“Me arruinaron las vacaciones”: la sorpresa de una pareja ante la abultada cuenta que recibieron

¿Qué ocurrió? La pareja ordenó un plato de langosta con pasta y dos bebidas. Si bien el monto de su pedido ya de por sí era excesivo, lo que más les molestó a estos comensales fueron los 100 dólares extra que les cobraron por “costos de servicio”. Estos ítems suelen equivaler a un porcentaje del monto total que está dirigido a incrementar el salario de los trabajadores gastronómicos. Así las cosas, en total, el almuerzo costó €599,82 (595.542,19 pesos argentinos).

El restaurante de playa ubicado en Mykonos, un punto turístico de lujo

Incluso, el protagonista del hecho reveló que pensó en contactar a las autoridades para que revisaran lo que se les estaba cobrando, ya que no estaba de acuerdo con que no se les avisara, en un principio, que habría un costo de servicio. “Tuve la tentación de llamar a la policía, pero no quería causar problemas. Le pregunté: ‘¿Cómo calculás esto?’. Se puso a insultar y repitió: ‘Comisión de servicios’”, contó Oscar en una entrevista al medio Ladibible.

El ticket de la polémica: ¿estuvo bien cobrado el servicio extra?

“Simplemente pagué y me fui. Estuve enojado el resto del día y casi arruinó mis vacaciones. Nunca volvería. Nunca lo recomendaría”, reveló el joven, quien también dijo que el menú del lugar “era engañoso”. Los precios en Mykonos pueden ser elevados, especialmente en los lugares más turísticos y de lujo. Sin embargo, también es posible encontrar opciones más económicas si se busca con atención y se eligen lugares menos conocidos.

La respuesta del restaurante DK Oyster, en Grecia, luego de la polémica por sus precios

Ante el descontento de los turistas, Dimitrios Kalamaras, gerente del restaurante DK Oyster, respondió a las críticas sobre los elevados precios de su establecimiento en una entrevista. “Recostarse en nuestras reposeras requiere un consumo mínimo, por lo que alentamos a todos los visitantes a consultar los menús antes de realizar sus pedidos”, señaló.

El gerente del restaurante cuestionó a los turistas y dijo que los precios están a la vista

El gerente también señaló que los menús del restaurante están claramente expuestos en pizarrones cerca de la entrada. Ahí, muestran los precios de comidas y bebidas para mantener informados a los clientes y, de esta manera, evitar cualquier tipo de inconveniente a la hora de realizar el pago por lo consumido.

Kalamaras añadió: “En DK Oyster hicimos publicidad de las formas que consideramos adecuadas para nuestro restaurante y no sucumbiremos a los influencers que se han sentido atraídos por la hermosa isla de Mykonos. Creemos que el valor de la experiencia ofrecida es alto y no tenemos intención de explicar por qué cobramos más que un supermercado o un bar tradicional, que es un concepto completamente diferente al nuestro”.

