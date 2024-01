Cómo blanquear y limpiar los repasadores para que queden como nuevos

escuchar

¿Cómo hacer una limpieza profunda de nuestros ayudantes de cocina? La cuenta creadora de videos que ayudan a la limpieza y el orden del hogar @decasa.style en TikTok da algunos tips y recomendaciones para recuperar los repasadores sucios y renovar tu cocina.

Para el proceso, se utiliza jabón blanco, que puede ser rayado o en trocitos. “Yo lo rayé para que se disuelva más fácil”, comenta el creador y continúa mostrando el procedimiento para blanquear los repasadores. “Encendé las hornallas de tu cocina que vas a hervir agua”, relata y sigue: “Tirá el jabón blanco y luego poné dentro de la olla los repasadores”. Según cuenta, hay que dejarlos entre 10 y 20 minutos e ir revolviendo el contenido para que la suciedad se desprenda.

“Remueve grasas y suciedad difícil que el lavado común no termina de retirar”, cuenta en el video y revela que es una oportunidad para aprovechar y lavar todos los repasadores juntos. Luego, recomienda ponerlos en un lavado en lavarropas común con vinagre blanco en el compartimiento del suavizante. “Vas a notar que limpia y revive los colores que estaban apagados por la suciedad”, asegura y advierte que no va a quitar las manchas de quemaduras.

Procedimiento

Poné agua a hervir, colocá el jabón y una vez que se disolvió, agregas los repasadores. Dejalos hervir entre 10 y 20 minutos y luego enjuagalos a mano o con un ciclo de lavado en el lavarropas. “Yo utilizo vinagre blanco como suavizante”, advierte el creador del video y recomienda que “si está muy sucio simplemente repetí el proceso”.

Repasador creado por Raquel Ratkevicius, de Jungla Textil ($ 125, La Dominga) Silvio Zuccheri - LA NACION

Un truco extra que comparte el creador es que después de hervirlos, los repasadores blancos pueden ir a un recipiente con agua y lavandina para ropa blanca y así lograr un blanco como el primer día.

El creador reúne más de dos millones de seguidores y 18 millones de Me Gusta en la plataforma, donde comparte cientos de tips y hacks para el cuidado y el orden del hogar.

Otro truco de cocina

En otro de sus videos, Gastón, dueño de la cuenta @decasa.style, hace otra recomendación para la limpieza del horno de cocina. En su video, muestra cómo retirar el compartimento de abajo de la cocina para limpiar la mugre acumulada en el piso.

“Si no tenías idea, te lo recomiendo para que remuevas toda la mugre de la que no tenían idea”, relata el creador y continúa: “Polvo, pelusa, mugre y migas que pueden atraer algún bichito”. “Además te permite hacer una limpieza cómoda y profunda del cajón parrillero”, afirma y continúa con otro truco: “Algunos hornos de cocina permiten moverlos un poco para limpiar las paredes continuas”, y advierte que hay que hacerlo con cuidado para no tironear el caño del gas.

Otro truco para la limpieza del horno es que, en algunos modelos, podés retirar y desmontar las puertas y vidrios para hacer una limpieza en profundidad. Con un rascavidrios, podés renovar tus vidrios y dejarlos como el primer día.

Para la parte de las hornallas, con un pulverizador de iguales partes de agua y vinagre blanco con algunas gotas de detergente, podrás limpiar el aluminio y dejar brillante tu cocina. Esos son algunos trucos que tal vez no conocías para una buena limpieza de tu cocina.

