La muerte de Adan Canto, a los 42 años, dejó consternado al mundo entero. El actor falleció el lunes 8 de enero tras luchar contra un cáncer de apéndice. Eva de Dominici, quien fue su compañera de elenco en la serie The Cleaning Lady (HBO Max), producción basada en serie argentina La chica que limpia, se mostró muy conmovida por la noticia.

Eva de Dominici y Adan Canto, juntos en The Cleaning Lady (Foto: captura tv)

A través de su cuenta de Instagram, en la cual tiene 2.9 millones de seguidores, la actriz argentina realizó un desgarrador posteo. “Durante las últimas dos temporadas de The Cleaning Lady, tuve el privilegio de interpretar a la esposa ficticia de Adan”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Pudimos pasar tanto tiempo juntos y conocí a un hombre tan talentoso, solidario y genuinamente amable, realmente era uno de los chicos más respetuosos con los que he trabajado”.

Eva de Dominici y su profundo dolor por la muerte de Adan Canto (Foto: captura Instagram/dedominicieva)

Antes de terminar de expresar su dolor, Eva envió sus condolencias a la familia de Adan. “Todo mi amor va para su familia, especialmente para su esposa Stephanie y Roman y Eve, sus hijos. Nunca perdió la oportunidad de hablar con orgullo de ellos. Tengo el corazón roto. Hasta siempre compañero”, completó en su publicación, en la que eligió una serie de imágenes de los dos juntos.

Pese a que era mexicano, el actor creció entre la cultura de su país y la estadounidense. “De pequeño iba a la escuela a Texas y después regresaba a mi pueblo. Es muy bonito tener ese privilegio de entender dos culturas”, comentó en una entrevista con EFE en el 2022.

Canto fue reconocido por su actuación en la serie estadounidense Designated Survivor. Además, brilló en la exitosa tira X-Men; el drama ‘Blood & Oil’ de ABC y Narcos, la exitosa serie de Netflix que cuenta la historia del ascenso y caída del capo colombiano Pablo Escobar y de los agentes de la DEA que lucharon para atraparlo.

En ese sentido, en diálogo con BAE Negocios, se refirió a su trabajo como latino en la industria estadounidense: “Como actor, no sé si hago algo ‘técnico’ que me diferencie de otros latinos. Me interesa mucho investigar sobre las nacionalidades y los diversos tipos de individuos. Por eso he podido representar tanto a personajes de distintas partes de Estados Unidos como de diversos lugares de México y hasta de Colombia. Tengo la pasión de estudiar a la gente; su acento, su postura. Me obsesiono con cursos de personalidad. Eso me ha ayudado a encontrar esas pequeñas sutilezas”.

Adan Canto en el estreno mundial de "X-Men: Days of Future Past" de Twentieth Century Fox en Nueva York, el 10 de mayo de 2014 (Foto de Eric Charbonneau/Invision/AP

Desde Warner Bros y Fox dedicaron unas sentidas palabras para despedirlo: “Estamos desconsolados al enterarnos del fallecimiento de Adan Canto”.

Y siguieron: “Un actor maravilloso y querido amigo, tuvimos el honor de tenerlo como parte de las familias de Warner Bros. Television y Fox Entertainment desde su debut en Estados Unidos en ‘The Following’ hace más de una década”.

“Más recientemente, iluminó la pantalla en ‘La señora de la limpieza’ con una actuación poderosa que mostró su arte, alcance, profundidad y vulnerabilidad. Esta es una pérdida insondable y lamentamos junto con su esposa Stephanie, sus hijos y sus seres queridos. Extrañaremos muchísimo a Adan”, completaron.