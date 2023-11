escuchar

El momento favorito de los perros es cuando sus dueños llegan a la casa y les dan un paseo para que puedan correr, saltar, convivir con otros animales de su especie, jugar, e incluso, explorar nuevos lugares.

Sin embargo, hay algunos comportamientos que suelen resultar un poco tediosos, uno de estos es excavar huecos en el pasto, ya sea en el patio de su casa o en algún parque público. Según la página oficial de Hills, los caninos pueden presentar ese comportamiento por diferentes motivos.

El primero es porque hace parte de su instinto depredador con el cual ocultan sus alimentos de otros animales; también, puede ser por anidación, en el caso de perritas en gestación, esto para obtener un poco de frío en días muy calurosos; algunos simplemente lo hacen por diversión o aburrimiento.

Los perros necesitan de actividad física. FOTO: iStock

Por esto es necesario que si deseás que esta situación no se repita constantemente, debés estar atento y analizar el origen de esto, lo que hará mucho más fácil que su mascota deje de hacerlo.

¿Cómo evitar que tu perro haga huecos en el patio?

Si el animal suele excavar por aburrimiento, podés intentar pasearlo dos veces al día, ya que una de las causas principales es la falta de ejercicio. Conseguí algunos juguetes que lo distraigan, destiná un tiempo para enseñarle algunos trucos y en caso de que esto no funcione, lo mejor es que tome clases de adiestramiento canino.

En cambio, si la razón es porque quiere cazar algún insecto o animal, buscá la manera de alejarlos por medio de una malla o alguna estructura que los mantenga fuera de la vista de su mascota. Es importante que no utilices ningún producto que pueda resultar tóxico para los animales, de acuerdo con The humane society of United States.

En días calurosos, algunos buscan refugiarse del sol realizando excavaciones que los cubra de los rayos, para evitar que hagan huecos; asegurate de que haya algún lugar con sombra para que se puedan refrescar. También, es posible crearlo con una sombrilla, según la página especializada en perros Rover.

En caso de que se presente en un sitio específico del jardín de su casa, podés utilizar elementos disuasorios que contengan olores fuertes o alguna sensación incómoda, por ejemplo, enterrar piedras planas en el lugar; utilizar las cáscaras de los cítricos o el vinagre para que no se acerque.

Podés utilizar elementos disuasorios que contengan olores fuertes o alguna sensación incómoda, como el vinagre Foto: Archivo EL TIEMPO

Si tenés rociadores de agua, podés activarlos para que no intente excavar, ya que siempre que lo intente se sorprenderá con el agua y posteriormente la evitará, de acuerdo con la página mencionada anteriormente.

Si el comportamiento se repite en otro sitio de su casa, lo mejor es que le destines una parte en la que pueda realizar sus excavaciones, con lo que podés evitar que realice esta actividad cerca de alguna planta o reja que corra el riesgo de dañarse.