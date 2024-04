Cómo limpiar los filtros del aire acondicionado para que funcione al 100% de su capacidad sin gastar dinero

Escuchar

De una sencilla manera, será posible llevar a cabo la limpieza del aire acondicionado. Al intervenir sobre los filtros, paso especialmente importante, antes de volver a usarlo después de un largo tiempo, se evitará que el aparato esparza suciedad y polvo por todo el ambiente donde esté instalado. Además de ser fácil, solo se necesitarán elementos comunes dentro de cualquier casa, por lo que no será necesario hacer ningún gasto importante.

El aire acondicionado es un aliado fundamental de muchos dentro del hogar. A pesar de que para algunas personas significa un gasto innecesario y consideran que pueden arreglarse sin él, para otros es vital. Más allá de su función principal, que es enfriar o calentar los ambientes y combatir los días de altas o bajas temperaturas, gracias a que cada vez más de estos aparatos tienen la función de calor, también es utilizado contra el frío.

El aire acondicionado es utilizado para combatir altas o bajar temperaturas

En ese sentido, hay un paso sumamente importante en el mantenimiento del electrodoméstico que no todos siguen. Tanto a partir del uso regular del aire acondicionado como después de un largo tiempo sin utilizarlo, es fundamental llevar a cabo una limpieza de los filtros del mismo, ya que al no hacerlo el aparato esparcirá el polvo y bacterias acumuladas. De acuerdo con una recopilación que realizó El Mueble, esta tarea se puede llevar a cabo con unos simples pasos que no implican ningún gran gasto de dinero.

Para limpiar los filtros del aire acondicionado, solamente se debe desmontar la tapa del split y luego retirar el portafiltros. Una vez hecho esto, la manera más simple de completar la tarea será retirar el polvo mediante el uso de una aspiradora. En caso de desear un resultado con mayor profundidad, hay que sacar el filtro y limpiarlo con agua fría. Tras dejarlo secar, se puede volver a colocar sin problemas.

Limpieza de filtros, una de las claves del cuidado del aire acondicionado y el mejoramiento de su capacidad

Como limpiar el interior del split del aire acondicionado

Tras haber completado la limpieza de los filtros, se puede continuar con este paso. La parte interior del split se puede limpiar con agua y jabón. Lo mejor será prestar especial atención en la zona de las rejillas, donde se acumula la mayor parte de la suciedad.

En caso de que se necesite por alguna razón en particular, es posible realizar una inspección de la parte exterior del aire acondicionado y ver si es necesario limpiarla. Sin embargo, lo mejor será delegar esa tarea a un profesional.