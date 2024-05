La sencilla receta de pan de queso con 4 ingredientes que es furor en TikTok: “¡Sale perfecto!”

Escuchar

En la incansable búsqueda de opciones que contribuyan al mantenimiento de un peso óptimo y a fomentar una vida más longeva y saludable, aparecen múltiples recetas que pueden sumar a nuestra alimentación. En ese contexto, se dio a conocer una fórmula para la elaboración de un exquisito pan de queso con estas características.

Cabe destacar que, en las redes sociales, aparecen un sinfín de alternativas para implementar en la cocina; en esta oportunidad, la usuaria @ori.nutricion, dio a conocer el paso a paso de esta receta en su perfil de TikTok, en el que se encarga de dar diversos consejos e ideas de preparaciones para llevar una vida más sana. Lo que más se destacó es que son pasos simples y no necesita muchos ingredientes.

Paso a paso, cómo realizar el pan de queso saludable

“Pan de queso saludable, ¡no te explico lo rico que es, probalo!”, adelantó la joven antes de compartir todos los detalles de este paso a paso. En su video, mostró todo el proceso a medida que ella misma lo realizó, además de que dio sus tips para que quede de la mejor manera.

Todos los pasos para que quede de la mejor manera (Captura: Tiktok(

En primer lugar, hay que romper tres huevos y colocarlos en un cuenco, en donde se va a realizar toda la preparación.

Después, hay que agregarle medio vaso de aceite.

Luego, una taza de leche.

Sumar dos tazas de fécula o harina de mandioca.

Una vez puestos todos esos ingredientes, se los debe unificar batiendo y se le agrega una cucharada de sal.

Una vez lista la mezcla, hay que colocarla en un molde que este previamente harinado y enmantecado.

Por último, se le agrega queso. En el caso de la influencer, decidió sumar trozos de mantecoso y por arriba parmesano rallado.

Hay que llevarlo al horno precalentado en unos 230 grados por 25 minutos, aproximadamente.

Debe permanecer en el horno durante media hora, aproximadamente (Captura: Tiktok)

Las reacciones en las redes sociales

Como era de esperarse, la receta no pasó desapercibida en la red social y hasta el momento alcanzó más de seis mil ‘Me Gusta’ y muchas visualizaciones; a su vez, varios usuarios aprovecharon para dejar en comentarios sus opiniones sobre la preparación.

“Me gusta”; “Si ¡Nunca me falta la harina de mandioca en casa”; “Ya lo hice, salió riquísimo, es como el chipá, los mismos ingredientes” y “Me encantó, parece chipa”, escribieron algunos internautas, aunque otros se quejaron de un detalle en cuanto a uno de los ingredientes: “Los hice 3 veces y con muy poco aceite y aun así queda muy aceitoso, no sé por qué”; “Yo lo hice y no me gustó, queda muy aceitoso” y “Lo hice, se infló y a los 5 minutos se bajó, y también aceitoso”, expresaron.

Algunas personas que probaron la preparación en su casa dieron una solución ante esta problemática, que tiene que ver con reducir la medida de aceite que propone la influencer en su receta: “¡Yo lo hice, pero le puse solo 2 cucharas de aceite y sale perfecto!”.

LA NACION