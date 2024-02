escuchar

Muchas personas, luego de haber terminado una relación afectiva, pasan años involucradas emocionalmente con la otra persona y, además, sufriendo inútilmente. Sin embargo, ¿es posible desenamorarse? La respuesta es: Sí, es posible.

Algunos, cuando se separan, tienen un apego curioso, “dan vueltas” permanentemente en el asunto. Entonces, comienzan a estar pendientes de qué hace, adónde va y con quién está el ex. Y la fantasía que alimentan es: “Ojalá que esté sufriendo”, “ojalá esté pagando lo que me hizo”, “ojalá que no le vaya bien en la vida”. O: “Mirá, volvió a armar pareja; ahora trata bien a alguien, cuando yo toda la vida le pedí que me tratara bien”.

La pareja llenaba un hueco que ahora quedó vacío Pixabay

En esta actitud de curiosidad, no se hace otra cosa más que rumiar y rumiar. ¿Por qué sucede esto? Veamos…

1. Costumbre

Cuando una persona se separó, de pronto, se pregunta: “¿Y ahora quién soy yo sin mi pareja?”. Lo que ocurre es que “bailaban el tango” de a dos, compartían una dinámica y ahora esa rutina se perdió. Esto lleva a la persona a rumiar porque, en el fondo, desea recuperar la costumbre. Pero lo cierto es que, antes, también se sentía solo o sola. No es que ama, sino que está extrañando la costumbre, la cotidianeidad.

2. Vacío de futuro

Tal vez la persona tiene amistades y suele estar muy ocupada intelectualmente, pero la pareja llenaba gran parte de su mundo. De modo que, ahora, al perder el área de pareja, siente un gran vacío que no le permite mirar hacia adelante. En las diferentes áreas su vida, la pareja ocupaba un espacio importante que ahora quedó vacío y debe ser llenado, cubierto; lo cual implica construirse un futuro.

Una de las razones es que quizá se extraña la costumbre Pixabay

3. El ideal

Los seres humanos tendemos a idealizar a los demás y les colocamos carteles positivos y carteles negativos. Sin embargo, como alguien dijo: “No era especial; yo lo hice especial”. Lo que se debe hacer en estos casos es saldar, lo cual consiste en pensar: “Me dio cosas buenas y cosas malas, tal como yo a él o ella”.

De esta manera, es posible olvidar ese amor para ser capaces de construir hacia adelante.