Hoy en día, mucha gente se queja de agotamiento y, además, de no disponer de mucho tiempo para dedicar a sus seres queridos. Por lo general, solemos creer que son las circunstancias externas las que terminan por cansarnos y estresarnos. Y, aunque obviamente existen factores externos que de continuo nos invaden y ejercen presión sobre nosotros, la solución siempre proviene de nuestro interior.

Te comparto entonces tres ideas prácticas al respecto:

1. Ser conscientes de que cada área de nuestra vida tiene la misma importancia

Te invito aquí a cerrar tus ojos e imaginar a un equilibrista que se halla sobre una soga en las alturas. Este ejerce un equilibrio dinámico, mediante el cual se mueve levemente primero hacia un lado y luego, hacia el otro. Si yo me centralizo únicamente en una sola área de mi vida (mi trabajo, mi pareja, mis hijos o mis amistades), toda mi energía recaerá sobre ese aspecto. Pero si, en cambio, busco un equilibrio dinámico en cada área y considero que cada una enriquece a las otras, como resultado disfrutaré de una vida más plena.

Aunque hay circunstancias externas que nos influyen, la solución está en nuestro interior Unsplash

2. Procurar siempre hacer un canje con el otro

Cuando estoy trabajando mucho y no me queda demasiado tiempo libre para la familia, necesito hacer una especie de “intercambio de figuritas”. Pero no en el sentido de hacer algo para contentar al otro, sino proponerle: “¿Qué te parece si realizamos tal actividad que nos guste a todos?”.

Es decir, encontrar un espacio común del que todos disfrutemos. Como cuando éramos chicos e intercambiábamos figuritas, no para agradar al otro, sino para que ambas partes estuviéramos satisfechas.

3. Practicar rituales familiares

Es fundamental, cuando tenemos muchas actividades fuera de casa, establecer días y horarios para llevar a cabo “rituales con la familia”. Por ejemplo, “desayuno con los chicos el martes y el jueves”, “salida al cine con la familia el sábado”, “cena afuera con la pareja el lunes”, etc. Es decir, hábitos fijos que generen placer tanto a padres como a hijos.

Debemos encontrar un equilibrio dinámico para disfrutar de nuestros seres queridos Unsplash

Tres ideas que podemos poner en práctica para evitar estresarnos y, sobre todo, provocar el desgaste en nuestras relaciones interpersonales más importantes. Pueden no parecernos fáciles en estos tiempos agitados en los que vivimos, pero tampoco son imposibles de llevar a cabo. Solo es cuestión de voluntad y creatividad.