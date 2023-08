escuchar

A través de las redes sociales se viralizó un video en el que se ve cómo al conductor de una moto le roban su celular, mientras se encuentra manejando. El hecho causó la sorpresa de algunos usuarios que lo calificaron de insólito, ya que no lograron creer que, durante el tránsito vehicular, el delincuente se las ingeniara para poder apoderarse de lo ajeno.

La cuenta @onlyfansfast de TikTok, que acumula más de 11 mil seguidores y se caracteriza por publicar contenido para los amantes de los autos, creó la publicación que evidencia el desconcertante suceso.

El video, que dura solo 15 segundos, muestra el momento en el que un motociclista se encuentra transitando por una autopista, de la que se desconoce su ubicación, cuando de repente es sorprendido por un delincuente que lo alcanza en un transporte similar.

El impactante robo que sufrió un motociclista en pleno movimiento

La víctima tenía su teléfono en un soporte adaptado al volante porque estaba utilizando el GPS para guiar su trayecto, situación de la que, al parecer, se percató el ladrón, que aprovechó el instante de descuido para robarle el dispositivo a su dueño. En cuestión de segundos, se le acercó para sustraerle el celular y posteriormente emprender la huida a toda velocidad.

El suceso quedó registrado gracias a que el conductor llevaba una cámara en su casco. Sin embargo, no se alcanza a reconocer con claridad la placa de la moto, que da la impresión de ser de color blanco.

El video, que cuenta con más de cuatro millones de visualizaciones y que fue replicado por el usuario anteriormente mencionado, fue comentado por algunos followers que no dudaron en tildar lo sucedido como un acto desconcertante. No obstante, hubo otros que apoyaron la reacción del motociclista de no perseguir al ladrón, argumentando que el bienestar es más importante que lo material.

“En el momento uno no sabe cómo reaccionar, eso depende del estado de ánimo, yo creo que lo habría tratado de recuperar”; “Un teléfono se puede comprar, la vida vale más. Todo pasa por algo”; “Creo que necesitas mejor soporte”; “A veces arriesgamos la vida por un celular y no vale la pena” y “¡Qué pecado!, pero qué habilidad del hombre para acercar la moto, tomar el celular e irse”, fueron algunas de las opiniones más destacadas.