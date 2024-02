escuchar

Febrero de 2024 cuenta con 29 días, lo que convierte a todo el año en bisiesto y se trata de una particularidad basada en la historia del calendario y en la lógica astronómica, debido a que el surgimiento de un día adicional responde a la necesidad de hacer coincidir el calendario gregoriano con el solar.

Los años bisiestos son un recurso en el que se agrega un día más en el segundo mes, que habitualmente tiene 28 días, como una manera de equilibrar el calendario solar con el cronológico. Esto ocurre porque los 365 días previstos en este sistema están levemente desfasados del tiempo real que tarda el recorrido de la Tierra alrededor del Sol, estimada en 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos.

El año bisiesto sirve para hacer coincidir el calendario gregoriano con el calendario solar

Normalmente, se cree que un año bisiesto ocurre cada cuatro años, pero no siempre es así. Existen algunas excepciones a la regla a la hora de sumar un 29 de febrero al calendario.

Cuándo los años bisiestos no son cada cuatro años

Según el calendario gregoriano, por la duración real de un año solar -el tiempo que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol- un año bisiesto de 366 días se utiliza una vez cada cuatro años para eliminar el error causado por tres años normales. Es por esto que cualquier año divisible por cuatro se considera bisiesto.

Se lo denomina divisible a un número cuando, al aplicar la operación, da como resultado una cantidad entera. Si tomamos el cálculo 2024 ÷ 4, este da un cociente de 506, lo que nos determina que es un año es bisiesto, dado que el resultado es un número sin coma.

Sin embargo, esta operación no es precisa, ya que hay un pequeño error de cálculo. Para subsanarlo, se estipula que un año que se puede dividir por 100 es bisiesto solo si también es divisible por 400. Este es el caso de lo que sucedió en los años 1600 y 2000; que no se aplicó para los años 1700, 1800 y 1900.

Cómo saber si un año es bisiesto

A continuación, estos son los cálculos que se deben hacer para saber si un año es bisiesto o no:

Tomar el año y dividirlo por 4. Si da un número entero, este es considerado bisiesto.

En el caso de los años divisibles por 100, luego se deben dividir por 400. Si resulta que la operación da un número entero, se trata de un año bisiesto.

Eso quiere decir que no son bisiestos los años que se pueden dividir por 100, pero no por 400. Esto aplica para 2100, 2200, 2300, 2500 y 2600. Lo cierto es que son pocos los casos en que este suceso no ocurre cada cuatro años.

Sin los años bisiestos se correría la fecha del inicio de cada estación

Qué pasaría si no existiesen los años bisiestos

Según las estimaciones científicas, si no se realizaran estas correcciones a lo largo de los años, se perderían seis horas del calendario gregoriano anualmente. Además, con este corrimiento podrían desfasarse las estaciones y se alteraría significativamente el calendario y las actividades que están ligadas a las fechas exactas de cada cambio estacional.

LA NACION