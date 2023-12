escuchar

La vitamina C no solo es una manera casera y probada de prevenir resfríos y otras afecciones invernales. Además, es necesaria para la producción de colágeno, una proteína que es importante para la cicatrización de las heridas.

A su vez, oficia como escudo celular ante los radicales libres, compuestos que se forman cuando el cuerpo convierte los alimentos que consumimos en energía. Estos radicales libres están presentes en el ambiente por el humo del cigarrillo, la contaminación del aire y la radiación solar ultravioleta.

Además de los cítricos, alimentos como kiwi, pimientos rojos, fresas y perejil contienen más vitamina C que las naranjas (Foto: iStock)

¿Cuánta Vitamina C hay que consumir por día?

Se recomienda que los adultos sanos consuman entre 75 y 90 miligramos de vitamina C al día. Las mujeres embarazadas o lactantes necesitan un poco más, 85 y 120 miligramos, respectivamente.

Los niños necesitan menos, según su edad:

De 1 a 3 años: 15 miligramos

De 4 a 8 años: 25 miligramos

De 9 a 13 años: 45 miligramos

De 14 a 18 años: 65 miligramos

Los fumadores necesitan más vitamina C que los no fumadores, ya que el humo del cigarrillo aumenta la producción de radicales libres. Se recomienda que los fumadores consuman 120 miligramos de vitamina C al día.

Beneficios de tomar sol Shutterstock

Fuentes de Vitamina C

La vitamina C se encuentra en muchos alimentos, especialmente en las frutas cítricas, como la naranja, la mandarina, la naranja y el limón. También se encuentra en otras frutas, como el kiwi, las frutillas, el melón y las frambuesas. Además, se encuentra en algunas verduras, como el brócoli, los pimientos, los tomates y las papas.

La mejor manera de obtener la vitamina C que necesitás es a través de una dieta saludable. Podés comer una variedad de frutas y verduras para asegurarte de obtener suficiente vitamina C.

Consejos para aumentar la ingesta de vitamina C

Comer frutas y verduras frescas todos los días.

Agregar frutas y verduras a tus comidas.

Probar nuevas frutas y verduras para encontrar las que más te gustan.

Si no te gustan las frutas y verduras crudas, podés cocinarlas o asarlas.

Si no podés consumir suficientes frutas y verduras, podés tomar un suplemento de vitamina C. Sin embargo, es importante hablar con tu médico antes de tomar cualquier suplemento.

El kiwi es una de las frutas con altas cantidades de vitamina C Foto: iStock

Consejos para conservar la vitamina C

Lavar las frutas y verduras con agua fría antes de comerlas.

No pelar las frutas y verduras a menos que sea necesario.

Cocinar las frutas y verduras al vapor o al microondas para preservar la vitamina C.

Almacenar las frutas y verduras en el refrigerador o en el congelador.