Cuánto sale pasar la noche en Casbah Coffee Club, la casa que vio nacer a los Beatles

Escuchar

El Casbah Coffee Club es un edificio importante dentro de la vida de la mítica banda de Liverpool, The Beatles, ya que fue donde dieron algunos de sus primeros conciertos. Ahora, su dueño y primer baterista de la banda, Pete Best, tomó la decisión de transformar el lugar en un hotel para que los fanáticos de la agrupación puedan alojarse.

Este lugar, recordado por los fans de la banda más importante de la historia, está ubicado en West Derby, Liverpool. Allí se realizaron 13 actuaciones de los Quarrymen, la primera banda de John Lennon y otras 40 de The Beatles.

La fachada actual del Basbah Coffee Club Christopher Thomond/The Guardian

La historia comenzó con Mona, la madre de Pete, quien decidió comprar el edificio luego de ganar una apuesta en una carrera de caballos. “La primera vez que vi este edificio, mi madre, Mona, me llevó a verlo y, para ser sincero, parecía el castillo de Drácula”, le dijo Pete Best, de 82 años, a The Guardian. “Estaba cubierto de vegetación, había sido un antiguo club conservador que estuvo vacío durante años, pero Mona se enamoró de él y lo quiso”, continuó.

Sin embargo, la mujer le dio vida al lugar y, sin quererlo, le brindó un espacio a una de las bandas más importantes de la historia cuando decidió transformar el sótano en un café, donde los Beatles se presentaron en 40 oportunidades.

Dentro del Basbah Coffee Club hay referencias a The Beatles Christopher Thomond/The Guardian

Lo curioso es que, ahora, cualquier fanático puede hospedarse en el mítico Casbah Coffee Club por 150 euros la noche. A pocos días de darse a conocer la noticia, ya recibió reservas de distintos puntos del planeta como Estados Unidos, Canadá y Escocia, además de los propios británicos. Esta idea nació a partir de Roag, hermano menor de Pete, quien nació en la habitación que ahora se conoce como la suite McCartney.

“Pasé a ser no solo el supervisor de la obra, sino parte de la fuerza laboral”, le dijo Roag al medio británico sobre la remodelación del espacio y siguió: “Pasé de tener yeso en los ojos, a un clavo en el pie, a una barra de andamio golpeándome en la cabeza, así que ahora soy un constructor de pleno derecho”. Luego, se refirió a su nacimiento en el mítico café: “Me presentaron a John, Paul y George, que estaban allí esa noche; habían tocado en el Cavern. Así que algunas de las primeras personas que vi en el mundo fueron los Beatles”.

La suit John Lennon del Basbah Coffee Club Christopher Thomond/The Guardian

El hotel cuenta con paredes repletas de cuadros, fotografías, guitarras y recuerdos de los “fab four”. Asimismo, cada integrante de la banda tiene su propia suite, menos Ringo Star, ya que en aquel momento, cuando tocaban en el café, no formaba parte de la agrupación. Incluso, el mismo Stuart Sutcliffe, el bajista original, quien dejó el grupo para seguir su carrera como pintor, tiene su propia habitación.

“Todo lo que hacemos tiene que ver con la autenticidad y los Beatles que actuaron y festejaron aquí fueron John, Paul, George, Pete y Stuart. Ringo nunca fue miembro cuando estuvo aquí”, explicó Roag.

Este trabajo de remodelación del lugar le tomó tres años a los hermanos, quienes quedaron muy conformes con su resultado, sobre todo, porque honran la memoria de su difunta madre. “Creo que estaría encantada. Ella tenía un sueño... llevar la música a los niños de Merseyside”, manifestó Pete, mientras que Roag añadió: “Mi madre estaría absolutamente encantada con el aspecto que tiene esta propiedad ahora. Así que es bueno hacerla sentir orgullosa, siempre quieres hacer sentir orgullosa a tu madre”.

Cabe destacar que, para los que no quieran alojarse en el hotel, existen distintos tipos de tour que te permiten acceder a este lugar emblemático de la música con su respectivo museo y con precios que comienzan en los 20 euros.

LA NACION