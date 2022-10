“Runaway”, la canción que John Lennon confesó haber usado para varios temas de The Beatles y el trágico final de su olvidado creador

escuchar

Muchos la recordarán como la cortina de Historia del Crimen, la serie norteamericana de detectives y mafiosos ambientada en la Chicago y Las Vegas de 1963, que protagonizaba el teniente Mike Torello (Dennis Farina).

Escrita e interpretada por el cantante y guitarrista Del Shannon en colaboración con el tecladista Max Crook a comienzos de los 60, “Runaway” (traducida al español como Fugitiva) se convirtió en uno de los sencillos más coreados en el mundo. Fue el primer corte de difusión perteneciente a su álbum homónimo de 1961 y rápidamente se convirtió en un gran éxito mundial, alcanzando el número 1 de la Billboard Hot 100.

La historia es que a Del Shannon y su tecladista se les ocurrió la canción mientras tocaban en un club de Battle Creek, Michigan. “Estábamos en el escenario y Max tocó un La menor y un Sol y dije: ‘Max, tocá eso de nuevo, es un gran cambio -recordaba Del Shannon en una entrevista-. Al día siguiente escribí algunas letras, volví al club y le dije a Max que tocara un teclado llamado “musitron” para la parte central, y cuando tocó ese solo, tuvimos ‘Runaway’”.

Muchas de las canciones de Del Shannon trataban sobre relaciones truncas. En el caso de “Runaway”, la letra aborda la historia desde el punto de vista de un hombre cuya amante se ha escapado, y él se pregunta qué salió mal: “Mientras camino me pregunto / que salió mal con nuestro amor / Un amor tan fuerte / Y mientras sigo caminando pienso / en las cosas que hemos hecho juntos / mientras nuestros corazones eran jóvenes/ Estoy caminando bajo la lluvia / Las lágrimas caen y siento el dolor / deseando que estuvieras aquí conmigo / para acabar con esta miseria / Y me pregunto, yo me pregunto / ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué / Y me pregunto, dónde se quedará / Mi pequeña fugitiva, corre, corre, corre, corre, huye”.

Músico, cantante, compositor de rock and roll y country, Charles Weedon Westover, tal su verdadero nombre, fue uno de esos crooners de la segunda mitad de los 50 y comienzos de los 60 que después cayeron en desgracia. Nació el 30 de diciembre de 1934 en Coopersville, ciudad ubicada en el condado de Ottawa en el estado norteamericano de Míchigan, donde aprendió a tocar el ukelele y la guitarra escuchando música country y western de artistas como Hank Williams o Hans Snow.

Luego de servir en el ejército, en julio de 1960, junto a su tecladista comenzaron a tocar como miembros del grupo de Charlie Johnson y el Little Big Show Band en Battle Creek, Míchigan, antes de firmar para Big Top Récords como artistas y compositores. Fue entonces cuando Westover adoptó el nombre de Del Shannon, y Max Crook, por su parte, se convirtió en Maximilian.

Del Shannon en Londres, en 1965 Icon and Image - Michael Ochs Archives

Si bien la primera sesión de grabación en Nueva York con Big Top Records no había resultado como esperaban, su director Ollie McLaughlin los convenció de volver a escribir y grabar “Runaway”, para resaltar ese sonido instrumental único de Crook.

Así las cosas, finalmente lo grabaron el 24 de enero de 1961 en los estudios Bell, con Harry Balk como productor, Fred Weinberg como ingeniero de sonido y músico de sesión, Al Caiola en la guitarra y Crook en el teclado eléctrico llamado musitron.

La canción fue lanzada en febrero de ese mismo año y resultó un éxito inmediato. Poco después, la banda se presentó en el show de Dick Clark ‘s American Bandstand, que los catapultó al número uno en las listas de Billboard, donde se mantuvo durante cuatro semanas. Dos meses más tarde, también alcanzó el número uno en el Reino Unido. Del Shannon la volvió a grabar en 1967 bajo el título “Runaway ‘67″, aunque aquella versión pasó mayormente inadvertida, y más tarde volvió a grabarla especialmente para la serie de Michael Mann, Historia del crimen, que se desarrolló entre 1986 y 1988.

Si bien Del Shannon saltó a la fama por el envión que le dio “Runaway”, como un preámbulo de la extraordinaria década de los 60 que se avecinaba, también era conocido por otras canciones como “Hats off to Larry”, “Sue’s gotta be mine”, “Handy Man”, “Keep Searchin”, “Stranger in town” o “The big Hurt”, entre varios álbumes y sencillos. Hasta el mismo John Lennon había reconocido que para un par de temas de la primera etapa de los Beatles había usado los mismos acordes de “Runaway”.

Por su parte, en 1963 Del Shannon grabó “From me to you”, el éxito de los Beatles que lo hizo trepar en los rankings en los Estados Unidos incluso antes que los Fab Four, para convertirse en el primer estadounidense en grabar un cover del cuarteto de Liverpool. También grabó “Under my thumb”, de los Rolling Stones, y fue producido por el productor de estos últimos, Andrew Loog Oldham. Por entonces, Del Shannon era más popular en el Reino Unido que en su propio país.

Si bien el tema le valió a su intérprete la fama internacional –en 1961 fue el sencillo más vendido en el Reino Unido y en 2010 la revista Rolling Stone lo incorporó a su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos-, Home & Away iba a ser su gran álbum según Oldham, pero fracasó en el intento y no vio la luz hasta una versión de 1978 bajo el título Del Shannon... And the music plays on. Otro álbum que generó expectativas fue The Further Adventures of Charles Westover, pero no tuvo muchas ventas y unos años más tarde su carrera se desvaneció.

Cuando murió Roy Orbison, los Travelling Willburys quisieron reemplazar a Orbison con Del Shannon. Incluso Jeff Lyne le estaba produciendo un disco que iba a ser su regreso a la música después de muchos años, tal como lo había hecho con Orbison, pero no pudo ser. Del Shannon estaba muy deprimido y terminó suicidándose en 1990.

Desde entonces, “Runaway” ha sido versionada muchas veces. Queen y el cantante británico Paul Rodgers produjeron una versión durante las sesiones de The Cosmos Rocks, con Brian May tocando la sección de solo de musitron en la guitarra. La canción fue un bonus track exclusivo de iTunes cuando se lanzó el álbum en 2008.

En 1999, Del Shannon fue ingresado al Salón de la Fama del Rock y su contribución en el género le mereció también ser incluido en el Rockabilly Hall of Fame.