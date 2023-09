escuchar

Las redes sociales se convirtieron en un aliado del sector gastronómico. Desde la reseña de un lugar, las recomendaciones de dónde ir, cuál es su menú y los costos, una parte importante para quienes tienen una economía ajustada, son los pilares que elevan o bajan la reputación de un local. Al desglosar cada ítem, las quejas son un punto importante a la hora de calificar por el comensal, quien pudo ser mal atendido o no gustarle la comida que se elabora.

En efecto, en Google, cada comercio tiene su puntuación mediante estrellas. Desde una, la cual lo califica como muy negativo, a cinco, que sería la excelencia, el buscador ofrece el espacio a los clientes para que puedan expresarse y generar, en el mejor de los casos, una crítica constructiva para favorecer la experiencia.

Desde su usuario de X (antes Twitter), la cuenta Soy Camarero es famosa por hablar del tema gastronómico y por compartir momentos hilarantes que ocurren en los establecimientos españoles. En una de sus últimas publicaciones, un cliente lanzó una dura crítica a un restaurante, del cual se desconoce el nombre, y en la reseña indicó que el servicio fue “nefasto”.

“Servicio nefasto, parecía que no tenían ganas de trabajar”, indicó este usuario, quien le agregó una sola estrella para calificar como negativa su visita al lugar. Horas más tarde, desde el propio restaurante, llegó la devolución a la crítica, donde se le indicó a esta persona que no contempló el horario de cierre, ni tampoco realizó una reserva del lugar.

El ida y vuelta entre un cliente insatisfecho y un restaurante que argumentó "tener ganas de trabajar" Twitter (@SoyCamarero)

“Nosotros siempre tenemos ganas de trabajar. Eso sí, respetando los horarios y derechos de los trabajadores”, comenzó la devolución. A la hora de argumentar, el responsable del restaurante siguió: “Viniste sin reserva pasadas las diez de la noche y nosotros, muy amablemente, te dijimos que después de esa hora no tomamos mesas”.

Por último, a modo correctivo, el lugar apuntó contra la actitud de este cliente que se fue insatisfecho. “Si el motivo de calificar un sitio es que no entendés que los trabajadores tienen derecho a respetar un horario, será mejor que no vuelvas más a este sitio”, finalizó la respuesta, que atrajo cientos de comentarios al respecto.

En primer lugar, la cuenta Soy Camarero celebró la actitud del lugar y levantó la bandera de los trabajadores gastronómicos en España, quienes se encuentran en una larga lucha por sus salarios y derechos: “Respuestas que alegran el día”, aseguró para ponerse del lado del comercio y exponer al usuario.

Tras ese comentario, los usuarios de X, que reaccionaron a la publicación, dejaron sus comentarios al respecto sobre esta ida y vuelta entre el comercio y el cliente: “El comentario no es adecuado, pero un restaurante donde a las 10 ya no se puede ir a cenar, tampoco parece muy normal”; “Gente que cree que los horarios de atención al público son un adorno que no vale para nada”; “La gente se piensa que los restaurantes y bares son drugstores”; “Bravo. Una respuesta adecuada. Felicidades por ser una excepción” y “Ojalá que en mi empresa contestasen así cuando vienen a faltarnos al respeto”, fueron las menciones más ingeniosas.