“Vale la pena arriesgarse”, fue la contundente frase con la que una mujer ecuatoriana describió el confuso proceso que atravesó al tramitar su visa de Estados Unidos. Su objetivo era conseguir el documento para trabajar en ese país como parte del programa Work and Travel, pero en un primer momento se lo negaron. La joven no se rindió y solicitó una segunda entrevista para una semana después. Para su buena suerte, ahí sí le dieron el visado y concretó su plan.

La latina (@tiffanymelissa19 en TikTok) publicó un video para dar detalles de cómo fue su agridulce experiencia. “No tengo mucha certeza de lo que pasó”, inició su relato. Todo comenzó cuando asistió a su entrevista frente al oficial consular y le hicieron preguntas básicas acerca de su nivel de estudios. A pesar de que no especificó cuál era la categoría que pretendía obtener, sí mencionó que, para ser elegible, debía ser estudiante y que el programa solo estaba vigente durante el verano boreal.

Las preguntas que el agente le hizo fueron: cuál era su carrera actual, en qué universidad estaba matriculada, qué semestre cursaba y si en algún momento de su vida se cambió de escuela. La joven le respondió con total sinceridad, según dijo en el clip. Sin embargo, eso no fue suficiente para la aprobación: “Simplemente, tomó mi pasaporte y me lo entregó. Todos sabemos lo que significa eso. Mi visa no estaba aprobada”, expresó.

Como faltaban poco menos de dos semanas para que empezara su empleo de verano en Estados Unidos y necesitaba el documento de forma urgente, la mujer recurrió a la agencia con la que se anotó para el programa Work and Travel y le sugirieron que sacara una nueva cita. “Me dijeron que me presentara otra vez para ver qué pasaba, que tal vez tendría suerte o tal vez no”, dijo.

Al parecer, los tiempos de espera de esa categoría no eran altos, ya que le dieron una cita para una semana después del momento en que negaron el documento migratorio. En ese nuevo encuentro con el cónsul, solo le hicieron una pregunta: “¿Eres estudiante?”. Al responder de forma afirmativa, automáticamente le emitieron el visado: “El cónsul firmó y me entregó mi papel”, expresó.

El oficial también le ofreció a la joven la opción de entregarle el pase en 48 horas. “Era jueves y yo entraba a trabajar en Estados Unidos el lunes. Gracias a él me entregaron mi pasaporte con visa el lunes y llegué allá el miércoles”, afirmó.

Por último, al haber concluido con un resultado satisfactorio, la mujer ecuatoriana dio un consejo para los extranjeros que deseen visitar o vivir en el país norteamericano. Desde su perspectiva, nunca hay que rendirse en los intentos de conseguir el visado. “Les recomendaría que si están en un tipo de programa como estos o si aplicaron para la visa de turista, lo intenten nuevamente si es que se las niegan en un primer momento. Pueden ir a otro consulado o en otro horario porque puede que los cónsules cambien”, cerró.