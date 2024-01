escuchar

El estrés ya forma parte de la vida diaria de miles de personas en todas partes del mundo. A raíz de eso, sea provocado por problemas personales, laborales o por la misma rutina, algunos desarrollaron técnicas para lograr relajarse y buscar momentos de paz. En este contexto, se dio a conocer una historia sorprendente de un hombre que protagonizó una discusión con su mujer y tomó una insólita decisión para salir de la tensión que le dejó la contienda, pero terminó por realizar un viaje más largo de lo convencional.

Resulta que en el año 2020, cuando el mundo estaba azotado por la pandemia del coronavirus, se vivió una particular situación que generó gran repercusión en el entorno de un italiano de 48 años. El protagonista de esta historia emprendió una caminata de más de 450 kilómetros desde su residencia en Como, en Italia, y llegó hasta Funo.

Pero lo más extraño fue el motivo que lo llevó a hacerlo. Según él mismo confesó, comenzó a caminar tras una situación límite en su hogar, luego de una fuerte discusión con su esposa. En este contexto, en vez de intensificar el conflicto quedándose, decidió usar su método antiestrés favorito y salió a caminar sin rumbo.

El hombre aseguró que muchas personas lo ayudaron con comida y agua

Los agentes encargados de verificar el cumplimiento de la cuarentena se encontraron con el caminante en medio de una carretera cerca de las dos de la mañana, razón por la que fue detenido. En ese momento, terminó por confesar que abandonó su casa en Como luego de pelearse con su pareja, y que salió a caminar con el objetivo de tranquilizarse.

Durante su extensa travesía, que se hizo recientemente viral, este hombre recorrió un promedio de 60 kilómetros diarios durante una semana completa, culminando su viaje en Fano, una ciudad de la región italiana de Marcas, que se asoma al mar Adriático.

En aquel entonces, la policía local confirmó que el sujeto tenía una orden de búsqueda, luego de ausentarse en su hogar por varios días y generar la preocupación de su familia, que desconocía su paradero.

“Vine a pie para acá. No usé ningún medio. En estos días comí y bebí porque la gente que me encontraba en el camino me ofrecía agua y comida. Estoy bien. Solo estoy un poco cansado”, relató en ese momento el protagonista, quien remarcó que fue gracias a eso que sobrevivió. Además, confesó que no se percató de haber recorrido una distancia tan considerable, ya que estaba inmerso en sus pensamientos.

Por lo que se dio a conocer, la esposa del hombre de 48 años tuvo que viajar hasta Funo a buscarlo. Asimismo, teniendo en cuenta que violó el toque de queda en plena pandemia, el hombre debió abonar una multa de 400 euros.

Como era de esperarse, esta secuencia generó gran repercusión en las redes sociales, y los usuarios tildaron al hombre de Forest Gump Italiano, comparándolo con el personaje de la icónica película protagonizada por Tom Hanks. En esa misma línea, muchos de los internautas se manifestaron interesados por saber cómo resultó todo para la pareja tras la intensa discusión que tuvieron.

LA NACION