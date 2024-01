escuchar

Hace días se dio a conocer un sorprendente hallazgo de un objeto misterioso, encontrado en Norfolk, Inglaterra. Pese a que los expertos aún no lograron confirmar qué es, expresaron que fue “hecho por alguien con verdadero ojo para la belleza”.

El artículo de plata mide solo 19,4 mm y fue hallado por un detector de metales cerca de Langham, un pequeño pueblo a unos 48 kilómetros de Norwich.

Los científicos creen que data de finales del siglo VIII o principios del IX

Por lo que dieron a conocer los científicos, el objeto anglosajón representa a un animal, probablemente un caballo mirando por encima del hombro, acompañado de líneas elaboradas que recuerdan al famoso Libro religioso de Kells.

Cabe destacar que, anteriormente, se creía que este libro era uno de los manuscritos medievales más famosos del mundo, que había sido creado por un grupo de monjes alrededor del año 800 d.C. A su vez, los espirales que se ven en el objeto también son reconocibles en el Evangelio de Lindisfarne, otro manuscrito producido alrededor del 715-720 d. C. Por ende, se puede sugerir que el hallazgo tiene algún tipo de significado religioso, aunque aún hay más dudas que certezas.

Asimismo, aseguran que data de finales del siglo VIII o principios del IX y que es “completamente diferente” a cualquier otro objeto descubierto por detectores en esa región en particular. Hasta el momento, hay dudas sobre para qué se utilizó, aunque se especula que podría tener que ver con una joya, un fragmento de ropa o incluso parte de un cuchillo.

“Es tan pequeño y, sin embargo, fue creado con el mismo cuidado que una Biblia o una joya”, expresó la historiadora Helen Geake, en diálogo con la BBC.

“Tiene un animal que mira hacia atrás, posiblemente un caballo, que llena muy bien el espacio y me encanta su color”, expresó sobre el objeto y sumó: “Muchas veces no vemos los colores del pasado porque la ropa no sobrevive y los esmaltes desaparecen de los entornos”.

Los detalles del objeto misterioso

Aseguran que su diseño tiene que ver con un animal, aparentemente, un caballo

Por lo que se pudo ver en las imágenes, posee una parte superior plana y circular revestida con lados rectos, similar a la tapa de una botella, pero mucho más ornamentada. Además, parece arrugado, pero todo el resto está condiciones favorables.

En ese marco, según un experto, el que lo hizo habría mezclado mercurio de España con oro en polvo para resaltar el caballo en la cima, dándole un detalle de lujo absoluto. A su vez, expresó que podría ser un objeto que se desprendió de algo más grande.

Mientras tanto, la doctora Geake, quien apareció en el programa de televisión Time Team, opinó que su confección estuvo marcada por un gran trabajo, por lo que aseguró que el creador habría tenido “muchos talentos y habría hecho muchas cosas diferentes”.

“Es un objeto misterioso y no se puede decir en absoluto de qué tipo de cosa se trata”, señaló sin precisiones y expresó: “Pero fue hecho por alguien con verdadero ojo para la belleza”.

John Blair, profesor de Historia y arqueología medieval en la Universidad de Oxford, dijo que “hay varias posibilidades” de lo que podría ser el objeto en cuestión. “Mi mejor suposición es que son tapas de los extremos de los mangos de madera de los cuchillos, que cubren el extremo martillado de la espiga de la hoja”, mencionó en comunicación con MailOnline.

