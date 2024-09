Eclipse Lunar: la oración que recomendó hacer hoy Pitty, la numeróloga

Escuchar

La noche del martes 17 de septiembre será escenario de un eclipse parcial de luna, un evento astronómico de los más esperados del año que se extenderá hasta la madrugada del miércoles 18. Este fenómeno podrá ser observado desde diversos puntos de la Argentina, incluida la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. En este contexto, Pitty, la numeróloga compartió una oración especial para realizar durante este momento, con el objetivo de aprovechar al máximo las energías que trae consigo el eclipse.

Cabe destacar que, astrológicamente, los eclipses son lunaciones especiales que ocurren sobre la eclíptica, el recorrido del Sol a través de las constelaciones. Los eclipses solares, que suceden durante la Luna Nueva, y los eclipses lunares, que tienen lugar en la Luna Llena, son interpretados como momentos de gran impacto. Siguiendo este pensamiento, estos fenómenos celestes reflejan cambios en el mundo terrenal. Esto teniendo en cuenta que el Sol y la Luna simbolizan los aspectos conscientes e inconscientes de la psiquis, y su oscurecimiento durante los eclipses generan conflictos internos y externos, impulsando la necesidad de reorganización en distintas áreas de la vida. Los eclipses lunares, en particular, impactan a nivel emocional, desatando procesos de transformación personal.

La oración que propuso Pitty, la numeróloga para hacer durante el eclipse lunar

En primer lugar, dio algunas recomendaciones importantes para tener en cuenta durante este momento, ya que dejó en claro que se trata de un “día ideal para no tomar decisiones apresuradas, para no realizar cambios muy bruscos, tener momentos de introspección y pensamientos profundos”. Esto se debe a que, debido a la energía del eclipse, las acciones pueden no resultar como se espera, por lo que es aconsejable actuar con cautela y no tomar decisiones radicales.

La oración para hacer este día de eclipse lunar (Instagram @pitty_la_numerologa_)

A continuación, la oración que propuso la numeróloga para este día de eclipse:

Querido Universo,

Te pido que la fuerza de tus guías espirituales

y la inmensidad del Universo

estén listos para preparar mi mente

con ese deseo que tanto anhelo.

Hoy pido con muchas fuerzas

que el destino esté preparando

ese momento mágico y único para mí.

Que así sea…⁣

Cómo ver el eclipse lunar parcial del 17 de septiembre

Para contemplar este evento, no se necesitará ningún tipo de protección especial, ya que, a diferencia de los eclipses solares, este no representa riesgo alguno al verlo a simple vista. Por ende, solo será necesario mirar al cielo, sin preparación ni instrumentos. Eso sí, deberá estar despejado, por el hecho de que si está nublado, no se podrá observar el eclipse.

Durante este evento, se podrá ver cómo una parte del satélite natural que orbita alrededor de la Tierra se vuelve más oscura a medida que pasa el tiempo. También, puede tomar una tonalidad rojiza, debido a que la atmósfera terrestre absorbe los demás colores mientras se dobla algo de luz solar hacia la Luna.

El eclipse lunar podrá verse la noche del martes 17 de septiembre y la madrugada del 18 de septiembre (Imagen ilustrativa) Pixaba

