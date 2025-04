Tiene 53 años, pero parece de 25: sus hábitos para vencer al paso del tiempo

Tristan Lee tiene 53 años, pero cualquiera que lo vea podría jurar que apenas pasa los veinte. Debido a esto, no es raro que lo frenen en la puerta de los bares para pedirle el documento o que, en la farmacia, le pregunten si la receta es “para su papá”. De todas formas, aunque a simple vista su apariencia juvenil podría parecer el resultado de un tratamiento costoso, este entrenador de salud y bienestar vegano, nacido en Essex, Reino Unido, asegura que no hay magia ni fórmulas milagrosas. Su aspecto, que lo transformó en un fenómeno mediático, es en realidad fruto de décadas de disciplina física, mental y emocional. Por ende, lejos de soluciones rápidas, Lee defiende un estilo de vida basado en la constancia y el equilibrio. A continuación, sus verdaderos secretos para mantenerse joven por dentro y por fuera.

La rutina que no se saltea nunca

Todo comenzó cuando Tristan tenía 16 años y aparecieron sus primeros signos de acné. Desde entonces, aseguró que solo interrumpió su rutina facial cinco veces en 35 años. “Puedo estar enfermo o borracho, pero este ritual nunca lo dejo”, le contó al Daily Mail. Para cuidar su piel, apuesta por productos naturales sin fragancia y tratamientos no invasivos, como las microagujas, la microabrasión y las microcorrientes.

Desde ejercicios hasta hábitos saludables, Tristian dio a conocer todos sus secretos para verse tan joven

El ingrediente estrella para su piel

Entre todos los cuidados que adopta, hay un producto que considera indispensable: el ácido hialurónico. “Soy un gran fanático del ácido hialurónico, que viene en diferentes formas y tamaños... si lo ponés debajo de una crema humectante es increíblemente hidratante sin la pesadez ni la grasa”, explicó.

Comer bien, más importante que cualquier crema

Según Lee, la alimentación es clave para tener más vitalidad

Para Tristan, la alimentación es un pilar fundamental. Hace siete años adoptó una dieta vegana, evita por completo los alimentos procesados y apenas consume alcohol. Según él, no sirve de nada invertir en productos costosos si no se cuida lo que se come: “Puedes ponerte un bote de crema hidratante de 300 libras (aproximadamente $421.700) en la cara, pero si comes mucho azúcar, bebes mucho alcohol y fumas, en realidad es una pérdida de tiempo”, advirtió. A pesar de su disciplina, aclaró: “No cuento calorías ni nada por el estilo”.

Moverse para mantenerse joven

Entrena tres veces a la semana y hace pilates: moverse es clave en su rutina

Más allá de la estética, su prioridad es mantenerse ágil y funcional. Con esto en mente, entrena tres veces por semana con un entrenador personal y complementa su rutina con Pilates reformer, que describe como “Pilates en lo que parece una máquina de remo con palancas”. Sobre su filosofía de vida, aseguró: “No intento parecer joven, pero me interesa estar sano”.

Fitness funcional: su verdadera motivación

Para Tristan, la salud física va más allá de lo superficial. Lejos de la vanidad estética, promueve el ejercicio funcional: “Me interesa el fitness funcional: fitness para la vida diaria”. Más que un cuerpo joven, su objetivo es sentirse fuerte, ágil y preparado para lo que venga.

Algunas de las desventajas de verse tan joven para su edad

En más de una oportunidad, a Tristan Lee le piden su documento para demostrar su verdadera edad ya que no le creen

Aunque su aspecto juvenil podría parecer un don, para Tristan Lee también representa una serie de dificultades. “La gente no me cree, piensa que soy una estafa”, confesó. A lo largo de los años, asegura que tuvo que mostrar su certificado de nacimiento en varias ocasiones para probar su edad real. Incluso, admitió que, con cada cumpleaños, espera que los controles de identidad se vuelvan menos frecuentes, aunque hasta ahora eso no sucedió.

Lejos de quedarse en las redes sociales, donde comparte su estilo de vida, Lee decidió volcar su experiencia en un libro: Munch Move Moisturise: How to age gorgeously in your thirties, forties, fifties and beyond!. En sus páginas dio a conocer su enfoque basado en tres pilares: alimentación, movimiento y humectación, además de que enfatiza que no existen soluciones instantáneas para frenar el paso del tiempo. “No existe una píldora mágica... pero creo que el autocuidado es una de las cosas más empoderadoras que puedes hacer”, aseguró.

