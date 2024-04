Un niño se interpuso en la discusión que sostenían sus padres y reveló una verdad que los dejó sin palabras

Escuchar

Con el gran auge de las redes sociales en los últimos años, es común que por allí se difundan videos, hechos e historias insólitas, ejemplares, llenas de amor e inspiradoras y hasta difíciles de creer, que generen la indignación y risas en los millones de usuarios.

Esta es la historia de un niño que se volvió viral en los últimos días, pues en medio de una discusión que sus padres sostenían delató la infidelidad de su madre. En el video que ganó gran popularidad en redes sociales, el pequeño además dice que esto ocurrió en varias oportunidades.

En medio de una discusión que sus padres sostenían, el niño delató la infidelidad de su madre (Captura video)

Se sabe que esta particular historia ocurrió en México y en el metraje se observa a dos adultos discutiendo, la mujer eleva su tono de voz y quien sería su pareja intenta calmarla mientras sostiene una bebé en sus brazos.

La mujer quien parece estar bastante alterada empieza a gritar y el padre de los niños le pide calmarse y no alterarse más con el fin de no asustar a los menores, quienes están presenciando la escena. Ante lo ocurrido, el menor intentó calmar la situación y le confesó a su padre lo que hacía su mamá mientras él no estaba en la casa.

“¡Papá, oye! Nos dejó dos meses ahí en Torreón, se fue a tomar junto con chicos. Yo vi todo […] Y te traicionó todos estos días”, dice el menor. “Te traicionó todos estos días, andaba con chicos”, recalcó el pequeño.

Un hombre se enteró de la infidelidad de su esposa por su hijo (Fuente: Freepik)

Después de que el niño le contó a su papá que su mamá le había sido infiel con otros hombres, todos los implicados permanecieron en silencio. Sin embargo, momentos más tarde, la mujer hizo una risa burlona, intentando desmentir la versión del pequeño. “¡Con chicos…! Ja, ja, ja”, dijo la mamá.

El video causó varios comentarios entre los internautas, entre ellos destacan: “El niño está bravo porque lo dejaron”, “Uno piensa que los niños no ven nada, pero se les olvida que fueron niños y todos recordamos lo que vemos aún teniendo corta edad”, “Entre padres e hijos hay un código de honor y lealtad muy fuerte. Dentro de todo lo malo eso que es bueno se nota a leguas, vendrán tiempos mejores para el padre y sus dos hijos”, “Todavía se indigna”, entre otros.

Por Alejandra Hernández Torres