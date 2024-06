El divertido video con Inteligencia Artificial que recrea los memes más famosos del mundo

Escuchar

La Inteligencia Artificial (IA) puede lograr cosas extraordinarias e impensadas. Desde crear modelos que parezcan reales, hasta traducciones contextuales y hacer reales personajes famosos en animaciones o viceversa, y este fue el caso en las últimas horas. Es que un divertido video que muestra memes en distintos formatos sorprendió al dar la vuelta al mundo.

La nena que se convirtió en meme

Todo comenzó cuando Blaine Brown, un creador de contendidos y artista digital, creó un video con veinte de los memes más populares y lo compartió a través de su cuenta de X, donde tiene poco más de 8.000 seguidores, por lo que no tardó en viralizarse. “El multiverso de los memes. Mega sin costuras. Los keyframes (marcador que se utiliza en la edición de video) se usaron para transitar sin problemas entre 20 memes con audio”, escribió en la descripción del posteo en el que adjuntó el clip.

Además de obtener cientos de likes, Brown recibió tanto felicitaciones como críticas. “¡¡Guau, no sé si felicitarte a ti o a la herramienta IA que has usado!! ¡Pero ese resultado es increíble! ¡¡Muy impresionante!!”; “‘Tejido sin costuras´ okay amigo”; “Yo no llamaría a eso ‘sin costuras’”; “Es como tener un sueño fiebre” y “Wow, ¿cómo hiciste eso? ¿Podrías explicarlo?”, fueron solo algunos.

Insolente, pero viral, esta imagen se usó en miles de contextos; es la definición del meme

Según explicó el autor, llevó a cabo la animación con el nuevo programa Dream Machine, de Luma Labs, un revolucionario software presentado hace días, que usa Inteligencia Artificial para unir las imágenes y darle movimiento.

En aquel corto, el cual tiene una duración de no más de dos minutos, aparecen solo algunos de los memes más populares: desde Sad Keanu, Novio distraído y Niña desastre, hasta Willy Wonka, el perrito shiba ibu y el hiperpopular rickrolling de Rick Astley.

Qué responder en una entrevista de trabajo, según la IA

Otra de las funciones que tiene la IA es hacer la vida más sencilla en cuestión de segundos. Como tener una entrevista laboral puede generar cierto estrés, este recurso te brinda una guía de qué responder cuando pases por esta instancia.

En primer lugar, al definir cuál sería la pregunta más temida en una entrevista laboral, la IA da varias opciones, pero se queda con una: “Una de las preguntas más temidas en una entrevista laboral es ‘Háblame de ti’(...) Además, hay preguntas más inusuales que podrían sorprenderte, como ‘¿Cómo calcularías el peso de la Tierra?’, o ‘Cuéntame un chiste’”.

Entrevista laboral

Si se pide que la persona hable de sí misma, Copilot recomienda: “Siempre es bueno prepararse para cualquier pregunta incómoda y responder con honestidad y naturalidad”.

A su vez, también brinda ítems más extensos con una estructura posible de la respuesta, la cual recomienda mantener siempre “concisa y relevante”:

Breve introducción personal: comenzá con una breve presentación personal. Mencioná tu nombre y tu formación académica o experiencia relevante.

comenzá con una breve presentación personal. Mencioná tu nombre y tu formación académica o experiencia relevante. Experiencia profesional relevante: destacá tus logros y experiencias laborales más importantes. Concéntrate en aquellas que estén relacionadas con el puesto al que estás aplicando.

destacá tus logros y experiencias laborales más importantes. Concéntrate en aquellas que estén relacionadas con el puesto al que estás aplicando. Habilidades y competencias: describí tus habilidades clave. Podés mencionar tus fortalezas en áreas como liderazgo, trabajo en equipo, resolución de problemas o habilidades técnicas.

describí tus habilidades clave. Podés mencionar tus fortalezas en áreas como liderazgo, trabajo en equipo, resolución de problemas o habilidades técnicas. Objetivo profesional: finalizá hablando sobre tus objetivos profesionales y cómo encajan con la empresa o el puesto al que te postulas.

