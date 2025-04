El chef italiano Matteo Grandi contó qué alimentos eliminó de su dieta para bajar 90 kilos

El sobrepeso es una problemática que pone en riesgo la salud de quien lo padece. Más allá de lo físico, se esconden peligros concretos e incluso el riesgo de muerte. Los especialistas en nutrición recomiendan mantener una alimentación equilibrada que incluya frutas, verduras, legumbres, cereales y carnes. Sin embargo, el auge de los ultraprocesados se impone como una opción accesible, económica y tentadora, que puede desplazar del centro a la comida saludable.

En ese sentido, el chef italiano Matteo Grandi contó en sus redes sociales cómo logró bajar 90 kilos al eliminar ciertos alimentos de su dieta.

La fórmula de Matteo se basó en no comer harinas, ni productos procesados. Además, incluyó el ejercicio y el ayuno intermitente en su vida (Fuente: Instagram/@matteograndi_inbasilica)

Grandi es uno de los cocineros más importantes y reconocidos de Italia y Europa. Después de ampliar sus conocimientos en China, Kuwait e India, regresó en 2012 a su país natal para fundar el Ristorante Degusto. No fue hasta 2020 que su éxito se volvió arrollador, con la apertura de un segundo local en Basilicata: Matteo Grandi.

Matteo Grandi mostró un antes y un después de su cambio físico

A través de su cuenta de Instagram, les compartió a sus seguidores parte del modelo de alimentación que le permitió pasar de 185 kilos a 95 kilos. Según explicó, la clave está en acompañar la dieta con aspectos fundamentales como el ejercicio, el ayuno intermitente, y la eliminación del azúcar y de los carbohidratos.

Es importante mencionar que, si estás en una situación similar a la del chef, no es recomendable que armés un plan por tu cuenta para bajar de peso. Este proceso tiene que ser acompañado por un nutricionista y un médico que diseñen un plan gradual. De lo contrario, podrías sufrir un efecto rebote u otros riesgos para la salud.

Matteo Grandi aplicó una dieta sin carbohidratos y azúcares que le permitió bajar más de 90 kilos en 10 meses (Fuente: Instagram/@matteograndi_inbasilica)

El giro en su vida ocurrió en un momento de mucho estrés laboral, donde Grandi estaba enfocado en sus obligaciones y descuidaba su salud física y mental. Fue entonces cuando entendió que tenía que hacer un cambio profundo. “Consumido por la vida y los compromisos, perdí de vista mi bienestar. No solo a nivel estético, también mi salud. De repente, se me encendió una luz en la cabeza. Lo único que me hace falta es fuerza de voluntad, lo demás viene solo”, contó en uno de sus posteos.

Primero adoptó solo dos comidas al día, en lugar de cuatro: almuerzo y cena. Además, insistió con el ayuno intermitente combinado con actividad física. Luego, basó su alimentación en productos naturales como frutas y verduras. Su principal secreto fue eliminar por completo los ultraprocesados, el pan, la pasta y el arroz. Esa misma propuesta fue la que incorporó en la carta de su restaurante en Basilicata, premiado con una estrella Michelin, con opciones bajas en carbohidratos y lácteos.

“Eliminé los carbohidratos y azúcares. Eso fue lo que realmente cambió mi vida. Sabía que eran los principales responsables de mi aumento de peso. Desde que los saqué de mi dieta, me siento muchísimo mejor. Tengo más energía, mi mente está más clara y trabajo el doble de productivo”, relató Grandi.

El chef Matteo Grandi bajó más de 90 kilos en tan solo 10 meses

Sobre los primeros signos de mejora, el chef italiano destacó: “Bajé los primeros 15 kilos, mi piel mejoró, la psoriasis de mis codos desapareció. Hasta mi sudor dejó de oler. Era evidente que mi cuerpo estaba inflamado”. Como conclusión, para motivar a otras personas a que se animen a cambiar si lo sienten necesario, dijo: “Ahora voy al gimnasio, esquío y corro. Me despierto con la cabeza clara. Antes me costaba levantarme. Fue como salir de una nube espesa”.

A pesar de los buenos resultados obtenidos por Matteo Grandi, especialistas advierten que eliminar los hidratos de carbono por completo puede ser un error, ya que también son una parte fundamental de la alimentación. Lo importante no es evitarlos, sino prestar atención a la cantidad y la frecuencia con que se consumen.

Los carbohidratos son el combustible natural del cuerpo: ayudan a producir energía y generan glucosa para el cerebro. Además, pueden contribuir a reducir el colesterol LDL (el malo) y a regular los niveles de insulina en sangre.

