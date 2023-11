escuchar

Durante la jornada de este lunes 27 de noviembre, Google cambió la estética de su página oficial para rendirle homenaje a Clorindo Testa, el arquitecto y artista italo-argentino, considerado un pionero del movimiento arquitectónico brutalista argentino.

Nacido el 10 de diciembre de 1923 en Benevento, Italia, Testa comenzó a cimentar su carrera profesional hasta que el 27 de noviembre, pero de 2019, la Biblioteca Nacional llamada “Mariano Moreno” fue declarada monumento histórico nacional. A raíz de ello, Google decidió otorgarle la parte principal del motor de búsquedas.

El homenaje de Google a Clorindo Testa

A los tres meses de haber nacido, la familia de Clorindo decidió radicarse en Buenos Aires y, a partir de allí, transitó su infancia y sus estudios primarios y secundarios en el país, especializándose en ingeniería electromecánica. Tiempo más tarde, el protagonista del Doodle decidió cambiar abruptamente de dirección e ingresó a la escuela de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, donde formó parte de la primera promoción del año 1948.

Debido a su gran progreso en la materia, en 1949 Clorindo recibió una beca de la Universidad de Buenos Aires para formarse en un viaje de estudios en Europa y al regresar al país en 1952 ganó un concurso nacional para la construcción del edificio de la Cámara Argentina de la Construcción ubicado en la avenida Paseo Colón.

Tras adquirir una gran popularidad con una obra semejante, Clorindo continuó capacitándose en pos de estar en los primeros planos de la arquitectura argentina. Al estar involucrado en diseños de edificios públicos y privados, el protagonista del Doodle comenzó a incorporar características distintivas como por ejemplo el uso del hormigón, los colores primarios (rojo, azul y amarillo) y las “formas puras” como los cubos, conos, esferas, cilindros o pirámides.

Una vez concretado el proyecto del edificio de la Cámara Argentina de la construcción, Testa se abocó en los diseños del Hospital Naval Central, Paseo del Pilar (actualmente Buenos Aires Design) y el auditorio del centro budista Soka Gakkai.

Reconocido nacional y mundialmente, Clorindo contó en una entrevista con la revista Consecuencias cómo fue su sello distintivo a lo largo de los años que lo llevó a ser considerado un artista contemporáneo: “Vos tenés que estar siempre en el tiempo que va pasando. No es lo mismo el año ´50 que el 2000, pasaron cincuenta años ya. Cambia todo. La ropa… Ves una foto de hace treinta años y te parece absurda, los peinados… Te das cuenta de que es de otra época. Entonces no podés pintar como pintabas antes y no podés proyectar como proyectabas en el año ´50″, sintetizó.

Casado con Teresa Bortagaray en 1962, ambos pasan su luna de miel en la India y el continente europeo, donde el arquitecto entabló un vínculo profesional con otros artistas. Siete años más tarde, en 1969, nació su hija Joaquina para sumar el primer integrante a la familia, quien luego crearía la Fundación Clorindo Testa con el fin de conservar sus obras de artes y que estén expuestas en un museo para el deleite de sus fanáticos.

