Dentro del mundo de los tatuajes se pueden encontrar las más diversas historias: desde retratos mal hechos hasta personas que se arrepintieron o no se sienten representados con el significado de lo que llevan en la piel. Sin embargo, a la tiktoker Britany Lewin le pasó algo mucho peor. Un día en el que chateaba con una amiga pudo conocer el verdadero significado oculto de un dibujo que tiene en el brazo. Lo que nunca imaginó es que sería de índole sexual.

En el momento en el que una persona decide hacerse un tatuaje tiene que investigar un poco sobre qué símbolo, dibujo o retrato está por realizarse, ya que por desconocimiento, el mismo podría tener múltiples significados y prestarse a confusiones. Eso le sucedió a Britany.

En varios videos y fotografías, la tiktoker estadounidense comparte cómo se ve su tatuaje de una piña envuelto en un triángulo ante sus más 30 mil seguidores. Si bien muchos de ellos se acostumbraron al dibujo, su amiga le reveló un significado distinto al que simplemente tiene a la vista: una fruta.

Cuando Britany advirtió que había un mensaje oculto, googleó qué quería decir y al leer la respuesta compartió un video en la red social para que todos se enteraran de qué se trataba.

El tatuaje recién hecho de Britany Lewin Instagram: @b_brittanylewin

“¿Es eso una piña dada vuelta?”, le consultó su amiga en un chat y ella respondió: “No cuando mi brazo está abajo”. Pero la usuaria le agregó más misterio al asunto. “Todavía me hace reír. Acabo de descubrir lo que significa una piña al revés”, indicó.

“Espera un momento, ¿qué?”, respondió y rápidamente mostró el resultado de su búsqueda. “¿Qué significan las piñas al revés? Las piñas son un signo secreto que utilizan los swingers para identificarse en público. Una piña al revés significa que una persona está en busca de una fiesta swinger”, decía la búsqueda.

Asimismo, Britany sonrió avergonzada por lo que lleva en el brazo. “¡Amigos! Publico historias diariamente con mi brazo, así”, concluyó. Para los desprevenidos, el término swinger es utilizado para hablar sobre una práctica sexual, la cual consiste en realizar intercambios entre parejas establecidas para tener encuentros íntimos. Ambas partes se ponen de acuerdo previamente y, según este video, una de las señales es este tatuaje de una piña.

En la caja de comentarios, uno de sus seguidores le consultó cuál fue su razonamiento a la hora de hacerse este tatuaje y la norteamericana, sin saber todas las acepciones del dibujo de esta fruta, respondió: “Está destinado a representar ser un jefe y el triángulo es mi símbolo de la suerte”.

Resulta que su amiga no era la única que sabía este secreto. Varios de sus seguidores le comentaron el posteo dando a entender que todo el mundo estaba al tanto.

“Cada vez que lo veo pienso para mis adentro, ¿ella lo sabe?”, “Siempre pensé que a ti y a James (su pareja) solo les gustaban algunas cosas muy divertidas jajaja. Me entristece que en realidad no lo supieras”, “Tengo una piña en el mismo lugar. Solo la compré porque: 1. Me gusta la piña. Creo que es muy linda y 2. Mi hermana y yo tenemos unas que combinan”, fueron algunos de los mensajes de esta divertida historia.