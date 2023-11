escuchar

Se acercan las fiestas y uno de los momentos que más disfrutan las personas es poder llevar el espíritu navideño a sus hogares. Armar el arbolito de Navidad cada 8 de diciembre significa para muchos una ocasión especial para hacerlo con su círculo más íntimo. Sin embargo, siempre hay un paso por lo que se demora más de lo esperado.

Las luces son un elemento fundamental en el árbol, las cuales para los cristianos simbolizan el momento del nacimiento de Jesucristo que trae al mundo una luz de nueva esperanza.

Pero a veces este accesorio puede traer dolores de cabeza. ¿Quién no ha abierto la caja donde cada año guarda sus luces y se ha encontrado con que mayoría de no funcionan? Debido a esto, una usuaria de TikTok publicó un video en el que explica el significado de la luz roja, la cual viene de repuesto y muchos no saben lo útil que puede ser.

“No lo sabía”, fue la descripción del posteo que realizó a través de su cuenta @viznelly. “Descubrí recién para qué sirven estos”, escribió la joven sobre la filmación en la que revela su descubrimiento y explicó el procedimiento para que todas las luces funcionen como nuevas. “Retire el regular, reemplace la bombilla y esperé”, indicó.

La publicación obtuvo 1.7 millones de “Me gusta” y miles de comentarios de los usuarios, quienes no podían creer lo que estaban viendo. “Lo que yo no sabía era que algunas en la clavija traen unos fusibles y vienen repuestos para cambiar cuando se funde”; “Julio del 2023, yo a mis 44 años recién descubriendo para qué sirven”; “Pensé que esto era sentido común. A partir de este momento tienes que poner todos los detalles en el empaque para que todos sepan qué son las cosas”; “Es alucinante la cantidad de gente que no sabía esto”, fueron solo algunos de los mensajes que se viralizaron.

Cómo acomodar el árbol de Navidad, según el Feng Shui

De acuerdo con la usuaria de TikTok @feng_shui_studio, con la ayuda de una brújula, se puede buscar las esquinas del hogar que apunten hacia el sur, el sureste, el norte y el noreste, ya que esos son los sitios donde se recibirá más energía positiva para las festividades.

Tal como indicó, si se desea ubicarlo en el sur, hay tener en cuenta que los colores que se utilicen para decorarlo deben ser rojizos, cafés o amarillos.

Mientras que para el sureste pueden ser de tonos rojizos y estar acompañados de algunas bolitas metalizadas como el dorado, el plateado, el blanco e incluso el oro rosa.

En el caso de que se quiera ubicar el árbol en el norte, la tonalidad que debe resaltar es el verde.

Finalmente, el noreste debe contener en su mayoría artículos en cualquier tonalidad café y se podrá utilizar el tono cobre si desea un poco de brillo, también el beige y el amarillo. Cabe recordar que esto está basado en el Feng Shui, por lo que si no comparte la creencia no es necesario que lo siga al pie de la letra.

LA NACION