El ejercicio que podés hacer para saber si realmente querés separarte de tu pareja, según una experta

Las relaciones amorosas pueden tomar muchos caminos a lo largo de los años, pero la construcción de un vínculo se vuelve tan fuerte que, en un momento vulnerable, se torna dificultoso tomar la decisión de separarse. Para estas situaciones, la terapeuta de pareja y sexóloga, Marina Castro, sugiere un ejercicio que determinará si ambos están listos para la separación o, por el contrario, se trata de solo un impasse que hay que afrontar.

Una pareja puede sufrir el desgaste diario, la desaparición de la conexión inicial, los conflictos y el mal humor, entre muchas otras situaciones que, finalmente, deterioran el vínculo amoroso. Sin embargo, para estar seguro de que ambos están dispuestos a separarse, la terapeuta de parejas, Marina Castro, en diálogo con el medio Rac1.cat, desarrolló un ejercicio ideal para que estén seguros: escribir una carta de despedida.

Marina Castro compartió un ejercicio ideal para parejas en crisis: escribir una carta de despedida Freepik

“Me encuentro a mucha gente en la consulta que tiene dudas sobre si se deben separar. Yo les planteo que se sitúen como si hoy fuera el último día de la vida de su pareja y le escriban una carta despidiéndose de ella”, introdujo, y luego dio más detalles de este novedoso método: “Si estás pensando en divorciarte, tienes que escribir una carta como si la otra persona tuviera que morir. Algunos dicen que se han sentido liberados; otros, al contrario, ven que esto no es lo que quieren y desgarran el papel. Se dan cuenta, en ese momento, de que no quieren separarse de la otra persona”.

Este método utiliza el psicólogo de la pareja en una de las escenas de la película del 2019, Historia de un matrimonio, la cual se puede ver en Netflix. Este ejercicio no trata de reconciliar a la pareja, sino de dejar a un lado el rencor para hacer un adiós.

La gran pregunta es: ¿sería un alivio o un desastre en tu vida? En principio, parecería una tarea fácil; sin embargo, no lo es. “Hay mucha gente que es incapaz. ¿Por qué? Porque lo que sienten por la otra persona es muy fuerte, quizás no están valorando lo que sienten, en el día a día”, señaló Castro.

Una pareja puede sufrir el desgaste diario, la desaparición de la conexión inicial, los conflictos y el mal humor, entre muchas otras situaciones que afectan a la relación Freepik

Cómo es la reacción de cada persona

El ejercicio no se trata de ver qué es lo que escribe cada uno, sino qué experimenta al hacerlo. “Qué es lo que activa dentro de ti el hecho de intentarlo”, indicó la terapeuta. ¿Qué se puede conjeturar de cada reacción, según la experta? A continuación su respuesta:

“Si te sientas y no puedes escribir la despedida, quiere decir que todavía tienes que dar más vueltas, porque todavía hay muchas cosas que te atan a la otra persona”, explicó, aunque no quiere decir explícitamente que la pareja no se deba separar.

“Si puedes hacerlo, significa que emocionalmente ya se está produciendo esta separación. Es como la confirmación de que lo que sientes está muerto porque le puedes decir adiós”, manifestó Castro.

No obstante, esto no es una ciencia exacta. Hay casos en los que, según sus historias personales, puede tornarse más difícil la situación. “Una de las fases de la terapia de la separación es el perdón y el adiós, perdonar el daño que se han hecho uno a otro y pedir disculpas. Cuando las personas están mal pueden hacer daño a otras personas, pero quizás deben seguir viéndose, porque hay hijos, y no se pueden llevar la carga emocional negativa y seguir tratándose con resentimiento”, concluyó la experta.

