Una experta en relaciones compartió el secreto para conseguir una cita con la persona que te gusta

Llamar la atención de la persona que nos gusta puede ser un desafío. Muchas veces, en el intento por conquistar a alguien, las personas recurren a estrategias poco efectivas, sienten vergüenza o, en algunos casos, ni siquiera se atreven a dar el primer paso. Sin embargo, según una experta en relaciones amorosas, hay un secreto clave que puede marcar la diferencia y aumentar las posibilidades de conseguir la cita soñada.

El miedo al rechazo y la falta de confianza pueden convertirse en los principales obstáculos para iniciar una conversación con alguien que nos interesa. Afortunadamente, existen estrategias simples, pero efectivas, que pueden ayudar a generar conexión de manera natural y sin presión.

La Dra. LaShandra Batiste-Manary, coach de relaciones y empoderamiento de vida, explicó en diálogo con el diario británico The Sun que la clave para lograr una cita no está en usar frases armadas, sino en la autenticidad y la confianza en uno mismo. “Conseguir una cita con palabras dulces no se trata de tener la frase perfecta; se trata de confianza, un poco de encanto y saber cómo iniciar una conversación divertida”, señaló.

El lugar ideal para una primera cita debe ser aquel en el que ambas personas se sientan a gusto para poder conocerse en profundidad (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

Iniciar una charla con alguien que nos gusta puede ser intimidante, pero, según la experta, la mejor estrategia es hacerlo de manera espontánea. En lugar de optar por cumplidos genéricos, recomienda hacer preguntas o comentarios que inviten a una conversación más fluida. Un ejemplo puede ser: “Se nota que conoces las mejores cafeterías de la ciudad; ¿cuál es tu favorita?”. Este tipo de frases no solo suenan naturales, sino que también fomentan una respuesta abierta y animan a la otra persona a continuar la charla.

Además, el humor juega un papel fundamental. “Bromear de forma ligera puede crear química instantánea”, aseguró Batiste-Manary. Hacer un cumplido específico y sincero, en lugar de algo genérico, también ayuda a que la otra persona se sienta valorada y especial.

Uno de los errores más comunes al intentar coquetear es centrarse demasiado en lo que se va a decir en lugar de prestar atención a la otra persona. Para generar una conexión real, es fundamental estar presente en la conversación, escuchar activamente y demostrar interés genuino en lo que el otro tiene para decir.

La especialista enfatizó en la importancia de no pensar demasiado en cada palabra que se dice. En cambio, recomendó seguir la corriente de la conversación de forma natural y dejar que fluya sin presiones.

Escuchar genuinamente a la otra persona es el primero y más importante acto de amor (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

¿Cuándo es posible dar un paso más e invitar a salir a la persona que nos gusta?

Si la conversación fluye y hay señales de interés mutuo, proponer una salida puede ser el siguiente paso lógico. Según el portal WikiHow, las señales claras de coqueteo incluyen contacto visual frecuente, sonrisas genuinas y una actitud abierta y receptiva. Si estas señales están presentes, es probable que la otra persona esté interesada en compartir más tiempo juntos.

Para hacerlo sin que parezca una presión, se puede sugerir una actividad específica, como tomar un café o visitar un lugar interesante. La clave está en que la propuesta se sienta como una extensión natural de la conversación y no como una exigencia. Además, tomar en cuenta los gustos y la personalidad de la otra persona pueden ayudar a encontrar un lugar en el que los dos se sientan a gusto.

LA NACION