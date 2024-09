El fungicida casero que se hace con solo un ingrediente de cocina y es oro para las plantas

Escuchar

Los amantes de la jardinería buscan diversos trucos para cuidar sus plantas, en especial contra los hongos. Estos se presentan como manchas en las hojas, y hasta pueden provocar su decoloración y deformación. Estas marcas no solo no son estéticas, sino que son un indicio de que el follaje no se encuentra bien de salud. Además, estos se pueden propagar rápidamente a otras plantas.

Aunque se pueden conseguir un gran abanico de fungicidas en el mercado, estos químicos pueden ser costosos y pueden perjudicar la salud de otros seres vivos que se encuentren en contacto con la vegetación afectada, como puede ser el caso de mascotas y niños.

Hay que estar atento a las hojas para ver si las plantas tienen hongos o no Fauba

Ante la inquietud de muchos jardineros aficionados, surgió una solución sumamente fácil de hacer y barata. Se trata de una mezcla que permite combatir los hongos de las plantas con elementos que se pueden encontrar en la casa. Además, evita su propagación hacia otras macetas.

Así lo indica @mondohuerto, una cuenta de TikTok que en su perfil indica que da “consejos para crear una huerta urbana” y cuenta con casi 24.000 seguidores. Para preparar esta “cura” especial, solo hace falta leche. A este se le debe sumar agua y bicarbonato de sodio, otros ingredientes que se pueden encontrar en el hogar.

“Mezclá 125 ml de leche y una cucharadita de bicarbonato en medio litro de agua. Agitá la mezcla y rocíala sobre las plantas afectadas al atardecer tres veces por semana”, detalla el creador de contenidos en la publicación. A su vez, se puede poner sobre los plantines que se encuentran sanos para prevenir los hongos.

En la demostración, él utiliza una botella de plástico para realizar la preparación. Luego, para aplicarla en las plantas, usa la tapa para poder mezclar todo. Se nota que a esta misma le hizo unas pequeñas perforaciones, que le permite rociar el líquido de forma controlada sobre las plantas sobre la tierra en que están plantadas. “Es una solución económica y ecológica para prevenir y controlar hongos en las plantas”, concluye.

LA NACION

Temas Cómo hacer