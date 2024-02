Escuchar

Victoria Beckham se encuentra en París, Francia, en medio de la Semana de la Moda que concentra a decenas de diseñadores y casas de alta costura más importantes del mundo. El mega evento, solo equiparable al de Milán y Nueva York, contará entre sus desfiles y disertaciones con la glamorosa presentación en la pasarela de la ex Spice Girls y de su firma de indumentaria femenina. En este contexto maravilloso es que le envió un guiño a su nuera, Nicola Peltz, quien lució un outfit muy similar al que ella misma llevó años atrás.

Lo cierto es que la diseñadora se convirtió en tendencia luego de su desembarco en la capital parisina por aparecer ante el público con el tobillo roto y en muletas, una idea poco descabellada para Victoria, quien anhela hacer su primer desfile a lo grande. Ante todos los paparazzi, portó un par de lentes de sol, accesorio distintivo en ella que la diferencia del resto. Igual que una estrella de Hollywood, además, se mostró canchera y sin prendas de ostentación.

La foto de la igualdad de atuendos entre Victoria Beckham y su nuera Nicola (Fuente: Instagram/@victoriabeckham)

Esto mismo es lo que reflejó Nicola en la reciente imagen que Victoria replicó en su historia temporal de Instagram. Allí colocó un díptico de su nuera junto a su hijo mayor que comparte con David Beckham, Brooklyn, y en una segunda, apareció ella misma años atrás de la mano con el pequeño Brook.

Esta comparación de iguales atuendos no resultó una coincidencia, sino que reflejó el buen trato que existe entre ambas estrellas. En la imagen, la ex Spice Girls, aparece en su rol de cantante del famoso quinteto de los 90, mientras que en la otra postal, Nicola luce la misma ropa. Este se trató de una campera de cuero en negro, blanco y celeste, con un jean tiro alto y un par de zapatos. En especial, los lentes no podían faltar en las dos.

Nicola Peltz reaccionó al guiño de su suegra, Victoria Beckham (Fuente: Instagram/@ victoriabeckham)

“Kisses”, escribió Victoria, que en inglés significa “besos”. En respuesta a ello, desde su propia cuenta oficial, Nicola reposteó la imagen y agregó: “Mi ícono de estilo, Victoria Beckham”. Cabe recalcar que esta misma también fue compartida por su hijo Brooklyn en las redes como símbolo de agradecimiento.

El vínculo cercano de Victoria Beckham y Nicola Peltz

En 2022, nació el romance entre Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, quien ya había iniciado su camino en la actuación desde hacía años. La relación se consolidó con el paso del tiempo y entre ella, se coló la gran admiración de la intérprete por Victoria Beckham, no solo por su pasado como Spice Girl, sino como diseñadora de moda sofisticada y contemporánea.

El buen trato de ambas se notó desde el primer momento y Victoria siempre la acompañó con su apoyo incondicional en cada uno de sus trabajos como actriz, a tal punto que la convirtió en una de sus musas para lucir las últimas prendas, y hasta caminó junto a ella en la alfombra roja de los avant premiere de sus películas.

Victoria Beckham y Nicola Peltz en el avant premiere de Lola (Photo by LISA O'CONNOR / AFP) LISA O'CONNOR - AFP

Nicola es oriunda de Nueva York, nació en 1995 y se hizo conocida por encarnar a Katara en la película The Last Airbender en 2010, a Bradley Martin en la serie televisiva Bates Motel de 2013 y por ser parte del elenco de Transformers: la era de la extinción, como Michael Bay. Su último trabajo se estrenó el 6 de febrero de este 2024, como protagonista del film Lola.