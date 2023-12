escuchar

Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista argentino Lionel Messi, asistió a una fiesta organizada por Victoria Beckham y la revista Vogue. La influencer fue una de las invitadas al evento, que tuvo lugar en Miami, y se realizó con el fin de promocionar nuevos lanzamientos de la marca de moda de la exSpice Girls. Así, la artista sorprendió a su amiga con un exclusivo regalo, como se pudo ver en las redes sociales de ambas.

Qué le regaló Victoria Beckham a Antonela Roccuzzo

Luego del evento organizado por la diseñadora de modas, esta escribió un mensaje para Roccuzzo en su cuenta oficial de Instagram. “¡¡Qué suerte tener amigos tan increíbles aquí en Miami!! ¡Te quiero mucho Antonela Roccuzzo! Besos xx”, se lee en la publicación en la que compartió fotografías junto a su amiga. También dejó ver que la influencer recibió un regalo de su marca.

Antonela Roccuzzo asistió a un evento organizado por Victoria Beckham y vistió ropa de la diseñadora Instagram @victoriabeckham

La exmiembro de Spice Girls, que estuvo acompañada de su hija Harper, compartió otras imágenes del encuentro con amigos y personajes del mundo de la moda, en ellas se le ve vestir un conjunto de pantalón y blazer blanco, que combinó con un cinturón negro. De acuerdo con sus publicaciones, se trata de un diseño de su colección para primavera-verano 2024.

Sin embargo, Beckham no fue la única que sorprendió con su look, ya que Roccuzzo vistió un exclusivo regalo de su amiga. La esposa de Messi eligió un conjunto compuesto por unos jeans de la firma de la diseñadora inglesa. En el sitio oficial de la marca se puede ver que la influencer lleva un modelo Julia Jean con lavado en contraste, que cuesta US$590. Además, como accesorio, optó por un bolso negro con cadena: el Chain Pouch with Strap, que está disponible en diferentes tamaños y colores. La versión mini cuesta US$990, en tanto que el jumbo US$1750, al igual que una igual, pero con efecto de piel de cocodrilo.

Antonela Roccuzzo lució un bolso de la marca de Victoria Beckham Victoria Beckham

Así lució Antonela Roccuzzo el regalo de la exSpice Girls

En su cuenta de Instagram, en la que suma más de 38 millones de seguidores, la argentina publicó una serie de fotos con el atuendo que utilizó, y escribió: “Felicidades @victoriabeckham y @voguemagazine. Usando los mejores jeans de la historia”. Al momento, ha recibido 1,2 millones de Me Gusta y casi 4000 comentarios.

Antonela Roccuzzo lució en redes sociales el regalo que le hizo Victoria Beckham IG @antonelaroccuzzo

De hecho, no es la primera vez que la argentina deja ver los obsequios que le ha hecho su amiga. En noviembre, Roccuzzo publicó fotos y un video en Instagram, en los que se ve como abre una caja que contiene un conjunto camisero con las iniciales VB en blanco y negro. En una segunda, se observa un gran número de productos para maquillaje. En las fotos, la esposa de Messi luce las prendas obsequiadas.

Una nueva amistad que nació en Miami

La argentina, oriunda de Rosario, de 35 años, se casó con Messi en 2017 y tienen tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Actualmente, la familia vive en Florida, en una mansión ubicada en Fort Lauderdale, ciudad ubicada en el condado de Broward. Desde su llegada a Estados Unidos, la pareja se ha visto cercana al matrimonio de David y Victoria Beckham, con quienes además de su pertenencia con el Inter Miami comparten salidas y momentos especiales.