Victoria Beckham expresó en una entrevista cómo se siente con respecto a la posibilidad de que su hijo Brooklyn Beckham y su nuera, Nicola Peltz, la conviertan en abuela.

A pesar de tener múltiples talentos, la cantante y diseñadora, que fue madre de su primogénito Brooklyn Beckham a los 25 años, al parecer no está preparada para agregar esa “condecoración” a su currículum.

La estrella entró en pánico cuando le preguntaron si estaba lista para convertirse en abuela durante una entrevista reciente con Vogue. La Posh Spice se puso nerviosa cuando tuvo que responder la pregunta en cuestión. “Dios, esperá”, respondió ella, claramente alterada. “No creo que esté pasando todavía, a menos que ustedes sepan algo que yo no sé, no está sucediendo todavía”, agregó Victoria, repitiendo la misma frase una y otra vez.

Brooklyn el día de su boda, junto a sus hermanos y su padre, David Beckham Instagram @davidbeckham

El hijo mayor de Victoria y David Beckham, Brooklyn, está casado con la actriz estadounidense Nicola Peltz, de quien tomó su apellido y el matrimonio pasó a llamarse Peltz Beckham. Se casaron en abril de 2022 tras tres años de relación y, como dijo él a la prensa, el deseo de la pareja es tener una familia numerosa, de ¡10 hijos!

“Siempre quise ser padre joven”, dijo a Entertainment Tonight. “Me encantaría tener una familia pronto, pero cuando mi esposa esté lista”, remarcó.

Por su parte, Victoria ya tiene algunas ideas sobre cómo le gustaría que la llamaran cuando llegue el momento en que Brooklyn, de 24 y Nicola, de 29 años, se conviertan en padres. “La última vez que estuve con Anna [Wintour, editora de Vogue], le pregunté: ‘¿Cómo te llaman tus nietos?’ Y ella me dijo: ‘Anna’”. Y agregó: “Y yo pensé, bueno, eso es muy elegante, así que tal vez tome ese camino”.

Brooklyn y Nicola en la premiere de Lola, en Los Ángeles, el pasado 3 de febrero Getty Images

La reconciliación de Nicola Peltz y Victoria Beckham

Con el casamiento de Nicola y Brooklyn comenzaron los rumores que apuntaban al clásico mito de que las nueras y las suegras no se pueden llevar bien y señalaban que la ex Spice Girl y la modelo y actriz estadounidense no mantendrían relación alguna.

Sin embargo, el día del cumpleaños 29 de Peltz, Victoria Beckham compartió un posteo en Instagram con un video en la playa junto a toda su familia y le dedicó unas tiernas palabras: “Feliz cumpleaños. ¡Te queremos tanto!”, escribió la cantante en la red social, donde acumula más de 32 millones y medio de seguidores. Y agregó: “Tu amor, tu amabilidad, tu talento y tu habilidad para bailar sobre la arena en cuñas altas”, señaló, en referencia al clip que compartió en la red social, donde se vio a la modelo moverse al ritmo de la música con una gran altura en los zapatos. “La mejor pareja de baile y amorosa nuera. Te amamos, que tengas un día increíble”, concluyó.

Otra prueba del acercamiento entre ambas se produjo durante la última Navidad, cuando la mujer de Brooklyn disfrutó junto a todo el clan Beckham en la residencia que tienen en Miami.

