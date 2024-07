El impresionante video del remero que fue rodeado por miles de ballenas y casi termina en tragedia: “Van a golpear mi timón”

Escuchar

Las historias más impresionantes se pueden encontrar en las redes sociales, como la que le sucedió al británico Tom Waddington esta semana. El remador estaban en su embarcación en el Atlántico Norte para travesía de beneficencia, pero en un momento fue rodeado por miles de ballenas que fueron protagonistas de una impresionante postal que casi termina de la peor manera.

Tom Waddington, entrenador de remo en solitario, comparte parte de sus aventuras en el mar en su cuenta personal de Instagram, donde tiene 20 mil seguidores. En cada posteo detalla de qué se tratan sus rutinas de entrenamiento y todo lo relacionado con su actividad. No obstante, en las últimas semanas comenzó su travesía por el Atlántico Norte desde Canadá hasta el Reino Unido solo con su bote y sin ningún tipo de ayuda externa.

Un grupo de community managers maneja su red social y comparte cada actualización que envía el remero, y, sin dudas, unas de las más espectaculares fue su encuentro cara a cara con miles de ballenas.

En el fragmento compartido el martes pasado, se ve a Tom en el bote hasta que se le acerca una ballena. Sin embargo, rápidamente aparecen decenas de ellas a nadar cerca de él. La imagen sorprendió al remero que se reía y relataba lo que sucedía, mientras su bote comenzaba a moverse producto de las olas que generaban los animales.

“Esto es genial. Un grupo de ballenas rodeando el barco, jugando alrededor del barco”, introdujo, hasta que se dio cuenta de que podía ser peligroso: “Me encanta, pero tengo miedo. Van a golpear mi timón. Están tan cerca que puedo oírlos. Están soplando burbujas. No puede ser. ¡Qué regalo tan especial! Vi muchas ballenas, pero solo vinieron a saludar”.

Según su relato, las ballenas presintieron que estaba un tanto triste por la lluviosa y nublada tarde que le tocó para remar y se acercaron a saludarlo. Sin embargo, cuando comenzaron a retirarse, una de ellas golpeó el bote con su aleta y lo salpicó, dando a entender la fuerza que tenía tan solo una de ellas. Ante la peligrosidad que lo acechaba, Tom intentó alejarse remando por otros lados, pero las ballenas decidieron seguirlo... con manada y todo.

La travesía de Tom Waddington en el Atlántico Norte. Instagram/@tomwaddington_skier

El clima se puso tenso para el remador porque si las ballenas se ponían a jugar con el bote, podía perder el timón en el proceso y, en consecuencia, tener un gran problema en el medio del mar. “Remando con estas miles de ballenas. Una de ellas chocó el barco antes, pero no sé qué hacer. Me estoy cag****. Van a chocar contra el barco. No puedo creerlo. Es una vista asombrosa, pero también muy aterradora”, manifestó preocupado. Finalmente, las ballenas dejaron a Tom solo y se fueron a nadar por otros lados.

En la publicación, que tuvo miles de likes, señalaron que podían tratarse de calderones, también conocidas como ballenas piloto, que solo querían jugar al parecer pero esto pudo haber sido una catástrofe para Tom si comenzaban a golpear el bote.

Cabe señalar que Tom tiene el objetivo de ir de Canadá al Reino Unido remando con el sueño de convertirse en el hombre más rápido en remar a través del océano Atlántico Norte. Además, su propósito es crear conciencia y recaudar dinero para la fundación MindCharity, una organización que trata la salud mental.

