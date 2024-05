Pinamar: encuentran muerta a una ballena en la playa e investigan qué pasó

Escuchar

Una ballena jorobada de más de ocho metros y de 15 toneladas apareció muerta en las playas de Valeria del Mar, partido de Pinamar. Fue hallada el miércoles por la mañana y ahora las autoridades investigan las causas de su deceso. Profesionales de la Universidad de Mar del Plata y de Mundo Marino acudieron al lugar para tomar muestras y avanzar en el caso.

Un grupo de vecinos que caminaba por la zona de La Pérgola fue el que alertó sobre el cetáceo en las orillas del Mar Argentino. Tras ello se desplegó un fuerte operativo para vallar al ejemplar y comenzar a tomar muestras con el objetivo de determinar las circunstancias del hecho.

El animal es parte de una especie común en esa zona del Océano Atlántico Sur. Según se informó se trata de un ejemplar juvenil que dejó el período de lactancia; todavía no pudo determinarse la edad. “Tiene 8.30 metros, externamente no presenta ningún signo de impacto y debe haber muerto el miércoles, a última hora”, explicó a LA NACION el biólogo y responsable del Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino, Sergio Rodríguez Heredia.

Según pudo saber este diario, la ballena jorobada es la variedad de la especie más común y con mayor frecuencia de avistamiento y varamiento en todo ese frente de costa durante los últimos años. Tiene un recorrido cercano en las playas de la costa bonaerense como parte de su habitual rutina de migración hacia el sur, con su punto máximo de concentración, en cercanías a Puerto Madryn. El equipo de profesionales se ocupará este viernes de tomar muestras de tejidos y órganos a efectos de avanzar hacia la necropsia, que estará a cargo de los laboratorios de la Universidad Nacional de La Plata.

Los especialistas definen que el animal está “fresco”, es decir, que se trató de una muerte reciente y contrastan el caso con otro que se había detectado en playas de zona norte de Pinamar hace algunos días. En esa oportunidad, se trata de restos en descomposición avanzada, lo que presume que la muerte se produjo mar adentro y con el correr de las jornadas, las corrientes derivaron el cadáver hacia suelo firme.

Por su parte Jennifer Pezzo, presidenta de la Fundación Ecológica Pinamar (FEP), contó a un medio local que “la ballena salió [del agua] ya sin vida”. “Es una ballena jorobada, mide alrededor de unos seis metros, y para precisar bien la medida vino personal de Fundación Mundo Marino y de la Universidad de Mar de Plata, que tratan estos temas”, agregó.

Asimismo, y ante la cantidad de gente que por estas horas se acercó al lugar para sacarse fotos e incluso tocar al mamífero, Pezzo recomendó no hacerlo. “Hay enfermedades que pueden transmitirse. La zona está vallada por nosotros”, advirtió.

Por su parte, Cecilia Prieto, integrante de la misma fundación, dijo que se trata de un ejemplar juvenil que dejó el período de lactancia. “Ahora habrá que saber cuáles habrían sido las causales de muerte. Además de las muestras, se van a tomar bien las medidas para determinar la edad. A veces es necesario darlo vuelta para poder ver también el sexo, pero veremos qué se puede hacer. Después se la enterrará al pie del médano para seguir el protocolo”, sostuvo.

Una ballena apareció muerta en las playas de Valeria del Mar

La aparición de ballenas en la costa no es común, según Prieto, aunque la especialista dijo que es una especie que transita en esa zona del Atlántico. “Si bien hemos tenido varios varamientos acá en la playa, no es común que aparezcan, porque lo normal es que estén en el fondo del mar. Estas ballenas están migrando hacia el sur, que es el hábitat natural de ellas. Hay que determinar la causa de muerte, por eso se van a tomar muestras; aparentemente también tiene algunas lastimaduras que pueden ser a causa de redes, que es lo más probable. Puede asimismo haber ingerido plásticos o padecer alguna enfermedad que aún no podemos determinar”, expresó.

