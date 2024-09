El método casero para que tu piso brille más que nunca y tenga aroma primaveral

Escuchar

Una dura realidad para muchas personas encargadas de la limpieza de sus hogares es el corto tiempo que lleva ensuciar el piso después de haberlo barrido y lavado. Sin importar cuantas escobas, trapos y secadores se utilizan, parece ser imposible que permanezca reluciente. Algunas publicidades comerciales prometen productos con el poder casi mágico de hacer que los pisos brillen para siempre y emitan constantemente una fragancia placentera, pero adquirirlos puede estar a un precio demasiado alto para algunos.

De todos modos, la expansión de internet provee cada vez más a estas personas con nuevos trucos para ayudar en la limpieza doméstica. Muchos de estos consejos, a diferencia de otras soluciones, parecen ser más fáciles, efectivos y accesibles económicamente. Uno de ellos trata precisamente de una forma poco conocida hasta el momento de limpiar los pisos y dejarlos inmaculados por un buen tiempo.

El método casero, sus ingredientes y sus pasos

Este truco, que ahora se hizo viral en redes sociales, no implica muchos instrumentos sofisticados. Estos son un jabón líquido de cocina, aceite de esencia con un aroma de preferencia, vinagre, algo de agua fría y un tanto también de agua caliente. Todos son elementos que se pueden encontrar en la mayoría de las casas y pueden ser en muchos casos reciclables. Aun si no se hallaran en ningún lugar del hogar, son productos lo suficientemente accesibles como para no significar un gasto importante.

Esta misma sencillez se ve también en la secuencia de pasos que se deben seguir para aplicar el método. Primero, se debe poner en el balde un poco del aceite de esencia con aroma, a lo que después le sigue una cucharada de jabón líquido.

A esto, se le debe agregar una taza de vinagre y luego sumarle alrededor de dos litros de agua fría y el equivalente de una pava de agua caliente. Una vez colocados todos estos ingredientes, todo lo volcado en el balde se debe mezclar hasta que salga espuma. Probablemente también se desprenda un olor similar al del aroma del jabón elegido. Con la mezcla terminada, se puede sumergir el trapo en ella y comenzar así la limpieza.

Otros consejos para reforzar la aplicación del método

Además de este método casero, expertos norteamericanos recomiendan una serie de prácticas complementarias que pueden garantizar que los pisos limpios y aromáticos permanezcan así por mucho más tiempo. Primero, se debería tener gran preocupación de que la suciedad no entre a la casa. Para ello, se pueden colocar alfombrillas tanto dentro como fuera de las puertas de entrada para que las personas se limpien los pies al ingresar.

Asimismo, se puede tener un zapatero en el exterior para ayudar a que el calzado quede afuera y, de esa forma, se reduzca la cantidad de polvo y tierra que se introduce en el hogar. Evitar la acumulación de objetos materiales innecesarios, que a menudo solo se llenan con polvo con el paso del tiempo, también reduce la probabilidad de ensuciar el espacio.

Para realizar la mezcla se necesita jabón líquido de cocina, vinagre, aceite esencial, agua fría y un poco de agua caliente Foto ilustrativa: PIXABAY

Por otro lado, si bien el líquido con el que se limpia el piso es importante, también es crucial que la persona adquiera buenos hábitos personales de conducta que fomenten el mantenimiento de su vivienda en condiciones óptimas. Uno de ellos es limpiar lo más rápido que se pueda los derrames y manchas para evitar que se fijen y se conviertan en problemas mayores. Barrer y trapear con frecuencia, aun cuando el piso no está muy sucio, también es una costumbre que ayuda. Por último, para no atraer plagas y estimular el crecimiento de moho, se sugiere no dejar restos de alimentos en el piso y preocuparse de que la comida no caiga de la mesa en la cena, almuerzo o desayuno.

Los beneficios de un piso limpio más allá de la cosmética

El resultado del método casero y sus prácticas complementarias será un piso brillante y aromatizado, pero también un mejor ambiente doméstico para la salud. Aunque no parezca así a primera vista, mantener en buen estado los pisos de la casa no solo ayuda a la estética del espacio, sino también da beneficios para quienes residen allí. Según un artículo especializado, existen varios aspectos en que la pureza del piso puede dar una vida más saludable:

Lavar los pisos regularmente no solo es estético, sino que también funciona para evitar lesiones y enfermedades Foto ilustrativa: PIXABAY

Previene contra enfermedades y alergias: al transitar todos los días por ellos, los pisos pueden acumular polvo, suciedad, bacterias y alérgenos que, si no se eliminan regularmente, pueden contribuir a problemas de salud. El polvo y los ácaros particularmente pueden provocar reacciones alérgicas, como estornudos, tos y problemas respiratorios. Además, la acumulación de bacterias en los pisos puede ser un foco de infección, especialmente en áreas de alto tráfico y en espacios donde se preparan alimentos. Por lo tanto, la limpieza habitual ayuda a reducir la presencia de estos microbios posiblemente dañinos y a mantener un ambiente más saludable.

al transitar todos los días por ellos, los pisos pueden acumular polvo, suciedad, bacterias y alérgenos que, si no se eliminan regularmente, pueden contribuir a problemas de salud. El polvo y los ácaros particularmente pueden provocar reacciones alérgicas, como estornudos, tos y problemas respiratorios. Además, la acumulación de bacterias en los pisos puede ser un foco de infección, especialmente en áreas de alto tráfico y en espacios donde se preparan alimentos. Por lo tanto, y a mantener un ambiente más saludable. Evita deslices y accidentes: además de ser lugares propicios para que crezcan bacterias, los pisos sucios también representan un riesgo significativo para la seguridad corporal en un sentido más visible. Las manchas, los derrames y las acumulaciones de suciedad pueden hacer que las superficies se vuelvan resbaladizas. Esto aumenta el riesgo de caídas y accidentes físicos, cuyas lesiones pueden después exigir costos económicos muy altos . Si uno entonces mantiene los pisos limpios, no solo ayuda a evitar resbalones, sino que también reduce la necesidad de tratamientos médicos caros que pueden surgir a partir de los accidentes.

además de ser lugares propicios para que crezcan bacterias, los pisos sucios también representan un riesgo significativo para la seguridad corporal en un sentido más visible. Las manchas, los derrames y las acumulaciones de suciedad pueden hacer que las superficies se vuelvan resbaladizas. . Si uno entonces mantiene los pisos limpios, no solo ayuda a evitar resbalones, sino que también reduce la necesidad de tratamientos médicos caros que pueden surgir a partir de los accidentes. Reduce la probabilidad de heridas graves en el cuerpo: la acumulación de tierra y otras partículas sólidas puede rayar y dañar los pisos con el tiempo. Si no se revierten estos daños en la superficie, pronto puede empezar a haber problemas más graves, como baldosas astilladas o secciones del piso casi enteramente rotas. Aunque solo parezcan una molestia estética, este desgaste también puede terminar en personas con lastimaduras fuertes, en especial si el descuido del piso es muy significativo. Ante este problema, preocuparse por pisos limpios ayuda a que no ocurran estas situaciones de deterioro. Asimismo, un mantenimiento regular permite detectar el mal estado de los pisos a tiempo, lo cual facilita su reparación o reemplazo antes de que se conviertan en potenciales factores de riesgo.

LA NACION