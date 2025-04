Así se puede desactivar la nueva ubicación exacta en Instagram, paso a paso

Instagram permite a los seguidores de una cuenta ver la ubicación exacta de otro usuario en tiempo real. Ante esto, muchas personas ya se preguntan cómo desactivar esta función de la app.

Esta opción es muy similar a Snap Map, la herramienta cartográfica que la red social Snapchat develó en 2017. Aunque hay quienes eligen compartir su ubicación por distintos motivos, la otra cara es la pérdida de la privacidad, y por eso muchos usuarios prefieren desactivarla.

Los usuarios de Instagram ahora pueden compartir su ubicación, una herramienta que muchos prefieren desactivar Foto: X

Hay quienes creen que ya lo tienen en funcionamiento, pero no es así. La función viene desactivada en forma predeterminada. Instagram siempre consultará si el usuario desea compartir su ubicación y, de ser denegada la solicitud, no la mostrará. La ubicación, además, no se comparte en forma irrestricta, sino con los contactos que autoriza el usuario.

Sin embargo, la red social de Meta sí muestra en el mapa el último posteo de las personas que se suban con geolocalización (por ejemplo, cuando se configura la ubicación como “Buenos Aires, Argentina” en un posteo del feed o el sticker de ubicación de “Teatro Colón” en una historia).

La buena noticia es que, además de eliminarla por completo, también es posible fijar un tiempo de visibilidad de la ubicación personal, si es que se elige compartirla con otros usuarios: se puede desactivar por tres horas, por 24 horas o por tiempo indefinido, hasta que surja nuevamente el deseo de activarla.

Cómo se desactiva el mapa de ubicación exacta en Instagram, paso a paso

Al igual que en otras aplicaciones, Instagram agregó la funcionalidad para hacer pública la ubicación real de los usuarios. Como se mencionó, es importante tener en cuenta que esto solo puede activarse con el consentimiento propio. Es decir, si la persona no eligió enseñar el punto actual en el que se encuentra podrá dejarlo en “invisible”.

Instagram da la opción de compartir tu ubicación con un límite de horas de 3 a 24 (Fuente: Instagram)

La nueva opción de “Mapa” entra en funcionamiento siempre y cuando se tenga la ubicación encendida cada vez que se inicie sesión en la cuenta. De esta manera, se podrá compartir con todos los seguidores la ubicación propia.

Para desactivarlo hay que seguir los siguientes pasos:

Ir a Ajustes .

. Seleccionar Privacidad y seguridad .

Clickear Servicios de ubicación .

Buscar Instagram .

. Elegir la opción “Nunca” .

También se puede dejar de compartir tu ubicación en cualquier momento en los chats de esa aplicación. Para ello, clickear: Dejar de compartir ubicación.

Otra opción para desactivar la ubicación en tiempo real de Instagram es la siguiente:

Clickear en el Mapa de la aplicación.

de la aplicación. Seleccionar el botón “Modo invisible”.

Al respetar estas sugerencias, ningún seguidor podrá ver dónde está un usuario, a excepción de Instagram, que rastreará los pasos.

¿Por qué es recomendable desactivarla?

Si bien esta opción puede ser beneficiosa a nivel social, para encontrarse con amigos y fomentar los vínculos personales y físicos, lo cierto es que esta función cede gran parte de la privacidad personal.

Mostrar la ubicación en todo momento puede comprometer la privacidad del usuario Shutterstock

Antes de activarla habría que hacerse dos simples preguntas: ¿a todos mis seguidores les diría dónde estoy o eso podría ser peligroso? ¿Quiero mostrar esa información personal?