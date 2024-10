El truco con cebolla para limpiar la grasa de la parrilla después de hacer un asado

Muchos argentinos son verdaderos expertos a la hora de preparar un buen asado, capaces de lograr el punto justo de la carne y de llenar la mesa de cortes exquisitos. Pero, si preguntamos cuántos de ellos son igual de expertos en la limpieza de la parrilla, la respuesta probablemente no sería la misma. Después de una buena comida, siempre queda una tarea pendiente que muchos prefieren evitar: limpiar la parrilla y dejarla lista para el próximo encuentro. Resulta que hay una forma simple de hacerlo y la respuesta está en algo tan simple como una cebolla.

Es costumbre que después de un asado los restos de grasa y carne quemada se adhieren a los fierros y dejan un residuo difícil de eliminar. Esto no solo puede afectar el sabor de las futuras cocciones, sino también representar un riesgo para la salud si no se elimina correctamente. Los restos de alimentos y grasa que quedan sobre la parrilla pueden volverse focos de bacterias y, al exponerse nuevamente al calor, liberar compuestos no deseados sobre los alimentos.

Por suerte, hay un truco insólito pero muy efectivo para dejar la parrilla como nueva sin mucho esfuerzo, y lo mejor de todo es que solo se necesita una cebolla. En un corto video de tan solo 14 segundos, el usuario de redes sociales @laparradedios comparte su solución.

¿Cómo se hace?

Con la parrilla aún caliente, se puede ver cómo corta una cebolla a la mitad y la frota directamente sobre los fierros.

En el video se escucha una voz en off que explica: “No hace falta un cepillo parrillero para limpiar bien la parrilla. La mejor forma es precalentando los fierros y frotando una cebolla cortada a la mitad. Esto nos ayuda a remover la grasa y tiene propiedades antibacterianas”.

El jugo de la cebolla tiene disulfuro de alilo y otros compuestos sulfurosos, que ayudan a inhibir el crecimiento de bacterias Foto ilustrativa: PIXABAY

Este sencillo truco tiene múltiples ventajas: la cebolla, al frotarse sobre la parrilla caliente, ayuda a aflojar y eliminar la grasa y restos de comida adheridos. Además, el jugo de la cebolla contiene compuestos con propiedades antibacterianas, lo cual contribuye a mantener la parrilla limpia y lista para el siguiente asado.

¿Qué hace que la cebolla sea antibacteriana?

Según un estudio de Journal of Food and Drug Analysis, las propiedades antibacterianas de la cebolla se deben a compuestos como el disulfuro de alilo y otros compuestos sulfurosos, que tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de ciertas bacterias. Estos compuestos pueden romper su membrana celular y alterar su metabolismo, lo que impide su reproducción y crecimiento. Además, el calor de la parrilla potencia la acción del jugo de la cebolla, lo que ayuda no solo a desinfectar la superficie sino también a eliminar restos de grasa más fácilmente. Esta combinación de factores hace que la cebolla sea una herramienta natural y efectiva para mantener la parrilla limpia y libre de patógenos que podrían comprometer la calidad de la comida en el próximo asado.

Este truco mantiene la parrilla en condiciones óptimas sin la necesidad de productos químicos ni cepillos metálicos Foto ilustrativa: PIXABAY

De esta manera, este truco además de facilitar la limpieza, también aporta una solución natural para mantener la parrilla en condiciones óptimas, sin necesidad de recurrir a productos químicos ni a cepillos metálicos que puedan dejar residuos indeseados.