escuchar

Los usuarios en las redes sociales siempre buscan nuevos trucos y tutoriales para solucionar algunos problemas que tienen en la cotidianeidad, en especial aquellos relacionados con la limpieza del hogar. Por ejemplo, varios se preguntan cómo hacer que las almohadas no se vuelvan amarillentas con el pasar del tiempo.

Es un elemento en la casa que se usa todos los días, pero que en pocos casos se lavan con regularidad. La principal razón por la que se tornan amarillentas es la humedad. La transpiración de las personas causan estas manchas en sus fundas. También aceleran ese proceso la saliva, los aceites naturales de la piel y el cabello, y productos como lociones, aceites y cremas que las personas se aplican antes de dormir. Esta misma razón puede provocar que la almohada adquiera un olor desagradable.

Por qué la almohadas se vuelven amarillas con el tiempo (y cómo resolverlo) X: @largemotorcycle

Por otro lado, su poco cuidado puede causar problemas en la salud de las personas. En las almohadas se pueden alojar suciedad, polvo, células dérmicas muertas y pequeños bichos, como arañas o ácaros. Estos elementos pueden producir acné en la piel de las personas e incluso puede provocar alergias en las personas, que se evidencia cuando se levantan con estornudos.

De todos modos, existe una solución muy simple a este problema. Se trata de una mezcla con productos hogareños que los hoteles usan para dejar sus almohadas blancas porque es efectiva y es barato. A continuación, cómo eliminar las manchas amarillas de las almohadas.

Cómo eliminar las manchas amarillas de las almohadas

El ingrediente principal para blanquear las almohadas es un producto de cocina que se puede encontrar en la mayoría de los hogares: el vinagre. Este es ideal para desinfectar, descalcificador, antiséptico, desinfectante y fungicida. Asimismo, es desodorante, por lo que elimina los malos olores. En tanto, se implementa bicarbonato de sodio, que es perfecto para eliminar manchas y el moho; y se agrega agua oxigenada, que también cumple la función de desinfectante.

Para limpiar las almohadas, se debe seguir el siguiente procedimiento que toma solo unos minutos:

Utilizar una aspiradora sobre la almohada para quitar los ácaros y el polvo alojados.

Echar un poco de agua oxigenada sobre la almohada y dejarla reposar por unos minutos.

Colocar una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre.

Lavar la almohada en el lavarropas.

Algunos productos que se encuentran en la casa pueden ayudar a blanquear las almohadas Unsplash

Otra forma simple de eliminar las manchas amarillentas de las almohadas solo implica utilizar agua y detergente. Para ellos, solo hace falta poner ambos productos en un recipiente y mezclarlos. Luego se debe poner parte de la mezcla en las zonas amarillentas de la almohada y fregarlas con una esponja. Finalmente, se debe escurrir y dejar secar para verificar si se logró sacar las manchas o no.

De todos modos, antes de realizar algunos de estos procedimientos de limpieza sobre las almohadas, es necesario tomar algunas precauciones para que no se arruinen. Algunas tienen rellenos que no se pueden sumergir en agua o puede que sus fundas sean de un material delicado. Para conocer estos detalles, se recomienda leer con atención la etiqueta que suele llevar con indicaciones de limpieza. En esos casos concretos, se recomienda llevarlo a un especialista que pueda sacar las manchas. Puede que cueste más dinero, pero se asegurará que no se arruine este elemento que se utiliza todas las noches.

¿Cómo evitar que la almohada se torne amarillenta?

Dormir con el pelo seco es lo más recomendable para que la almohada no tenga manchas amarillas Shutterstock

Además de la limpieza regular, se pueden tomar algunas acciones que pueden ayudar a que las almohadas no adquieran manchas amarillas. Algunos consejos para ellos son:

Lavar las sábanas una vez por semana y renovarlas cada un año.

Bañarse antes de acostarse a la cama

Ventilar la habitación

Acostarse con el cabello seco

LA NACION