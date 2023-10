escuchar

La misma pista en la que hace unos años atrás se enamoraron Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez, este miércoles se volvió el escenario de la desilusión y angustia de la bailarina. La compañera de Luciano “El Tirri” en el Bailando 2023 (América) tuvo una inesperada reacción cuando le mencionaron al actor.

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli le contó en vivo a la joven que el exChiquititas no quiso participar de la salsa de tres. “Quiero decir que me hubiera gustado que Cachete Sierra estuviera en la salsa de a tres”, señaló, y agregó: “Pero quiero decir algo que dijo, que te vas a enterar ahora, porque lo llamamos a Cachete para que viniera a la salsa de a tres y nos dijo ‘yo no me quiero cruzar con mi ex’”.

El llanto de Fiorella Giménez tras el inesperado gesto de Agustín Sierra (Foto: captura TV)

Después de citar las palabras Sierra, el conductor le consultó a Giménez si no habían terminado en bien la relación. Con la voz entrecortada, Fiorella contestó: “Ay, sí. No sé. No quiero saber más nada de Agustín, no me interesa”.

Cuando le llegó el turno de la devolución a Carolina “Pampita” Ardohain, la jurado reparó en cómo percibió a la concursante y le trasladó que “no se había quedado bien al verla”. “¿Qué pasó?”, le preguntó, a lo que la bailarina le respondió: “Estoy un poco sensible, no es en sí por Agustín. Estoy medio mal de la espalda y a mí cuando me tocan mi cuerpo que es mi herramienta de trabajo... Y yo siempre doy lo mejor que puedo. Pero justo mencionaron a Agustín y fue la gota que rebalsó el vaso, no es que sea por él, no sé qué habrá dicho y ya está. Sí, estoy muy mal de la espalda y no sé si voy a poder hacer el ritmo que sigue. Me duele hasta para caminar”, señaló.

Preocupado, Marcelo le consultó qué le había pasado en la espalda. “No sé, yo vengo de Fuerza Bruta, estoy con esto y también cosas por fuera. Yo sé que también soy una chispita y que tengo que aflojar un poquito y también a mí este programa me genera mucha ansiedad porque es venir acá porque yo lo doy todo”.

Al escucharla, “El Tirri” la consoló y le habló a su primo. “Va a estar bien, si no me muero yo. Es una persona fuerte, me da fuerza a mí y siempre viene con buen espíritu. Lo poco que puedo mostrar lo aprendo de ella y de la coach que tengo”, aseguró.

“Cuando uno de los dos quizás está más bajo, el otro sube la energía y eso es algo re lindo que tenemos en nuestro equipo”, completó ella.

Sierra y Fiorella se conocieron en 2021 cuando participaron juntos de La Academia. El actor y la bailarina vivieron una historia de amor de un año y medio y en abril de este año decidieron terminar la relación. Según informó el artista en diálogo con Implacables (elnueve), la separación fue en buenos términos y de común acuerdo.

“Decidimos decir ‘hasta acá’, por un tema de que no nos estábamos llevando bien y veníamos con discusiones. Nadie quería lastimar al otro y frenamos, de la manera más complicada, que es queriendo al otro”, sostuvo.